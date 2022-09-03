軒嵐諾再「回春」！晚上8點前接觸台灣 專家：像伸卡球
中央氣象局稍早預估，軒嵐諾的暴風圈在今（3）日晚上8點前就會觸碰東北部陸地，對宜蘭、新北及基隆等地區構成威脅，因此仍維持上午發布的陸、海上颱風警報。天氣風險公司總經理彭啟明稍早在直播節目中表示，軒嵐諾生成後快速長程強烈颱風，中間轉為中颱後又要繼續加強，未來甚至有變回強颱的趨勢，加上路徑「打勾勾」大轉彎，直呼像是顆「伸卡球」，真的是非常特別。
彭啟明說道，軒嵐諾目前還在搖擺北上中，今日一整天為台灣北部、西北部沿海帶來短延時強降雨，這樣的情況也讓民眾分別有「雨很大」、「感受不到雨」的兩種感覺；彭啟明強調，其實軒嵐諾整體屬於東強西弱的颱風，由於台灣是和它的西邊較靠近，因此影響沒有一般的中度颱風強烈。
此外，彭啟明在直播中，屢次以「回春」兩字形容軒嵐諾，指出軒嵐諾生成後快速往西邊走，中途受南方熱帶性低壓拉扯，不僅路徑稍微偏南、滯留，又因北邊的乾空氣影響，整體強度減弱，天氣風險公司團隊一度以為結構要散掉了，不過今日颱風結構又「回春」重新整合後北轉，強調「強烈颱風很少遇到這麼大的轉彎」，真的相當特別，像是伸卡球。
彭啟明指出，軒嵐諾未來北上後，應該會回到強烈颱風的等級，接著朝向韓國方向前進，大家可以稍稍放心，不過北半部民眾仍要提高警覺，嚴防今日晚間至明日上午，大雨、強風帶來路樹倒塌之類的災情；值得慶幸的是，彭啟明說道，目前石門水庫蓄水率已到88.36%，預期還會慢慢補到滿水位；翡翠、新山目前雖然增加不大明顯，但預估晚間的雨量後也會讓蓄水率增長，台灣水情困境有望緩解。