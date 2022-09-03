陳意涵3歲兒上學！崩潰實況全紀錄 修杰楷曝「4字建議」
陳意涵在2018年嫁給《16個夏天》導演老公許富翔，並育有1兒1女，其中兒子「小初（丹迪）」今年已經3歲，日前迎來人生首次上學，第一天上學還非常興奮，不料第二天竟大哭直呼：「我討厭學校。」而今（3）日陳意涵再曝光兒子「崩潰實況」，也引來修杰楷留言建議「直接住校」，引發討論。
陳意涵今天在社群平台再度分享兒子幼稚園的實況「丹丹上學記」，開頭就表示「今天一早起來，心情就不美麗」，只見下秒他就嚎啕大哭直呼：「我不要（上學）。」許富翔和陳意涵不斷在一旁安慰：「一下下就回來了」，但小初仍撒嬌要媽媽陪同上課，也讓陳意涵哭笑不得，最後成功將大哭的小初送上娃娃車，他還大叫：「我討厭學校。」模樣讓人又心疼又好笑，而陳意涵也在貼文寫下：「我不要，媽咪陪我～你不要沒辦法、上學是必須的、媽媽的好日子。」
影片曝光後，也吸引不少圈內好友留言，修杰楷建議「直接住校」，Sandy（吳姍儒）則是打氣寫下：「可以的可以的！！！丹丹加油啊啊啊啊」，也有網友紛紛表示：「娃娃車坐在丹丹後面的小朋友是在嗚耳朵嗎」、「媽媽掩不住笑意太明顯」、「我看了好多遍～笑到不行」、「好可愛喔！」讓不少爸媽看完影片都心有戚戚焉。