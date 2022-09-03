軒嵐諾「走太直」暴風圈還沒觸陸！苗栗以北山區嚴防豪雨

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氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾原本估計要往北北西方向前進，但最近卻走的「非常直」，幾乎是朝著正北方行進，因此其暴風圈觸碰到東北角的時間，才會延長到今（3）日深夜到明（4）日清晨；此外，臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」有提到，北北基、宜蘭可能因為軒嵐諾再度增強，環流緊縮後躲過最強的風雨，對此謝佩芸強調，仍要關注後續颱風的路徑，才能去做評估。
降雨方面，謝佩芸表示，隨著外圍氣流風向改變及地形影響，與上半天比起來，下半天的雨量越來越多，提醒從今晚8時到明早8時，「苗栗以北的山區」累積雨量可能會達200~400毫米，提醒有在山區活動的民眾留意坍方落石、溪水暴漲，到了明日上午，颱風距離台灣仍算近，下午過後颱風往北移動，各地降雨才會減緩；但需注意的是，颱風北上後會帶來一些西南風，下週一（9/5）西半部天氣較不穩定，可能會有短暫陣雨發生。
風力部分，今日中午過後，隨著颱風環流越來越靠近，台灣東北角、北海岸地區、宜蘭、恆春半島，下午風力就已經繼續增強，未來有機會來到陣風11級強陣風，蘭嶼更可能有12級強陣風；特別要注意的是，由於北部地區吹西北風，因此強風會順著淡水河口進入大台北盆地，民眾將明顯感受到風勢，上述狀況會持續到晚間，東部及東南部地區則受到外圍環流沉降和背風面影響，易有高溫焚風的發生；此外，台灣附近沿海的浪仍很大，預計到明日白天，在台灣北部、東半部、恆春半島附近海面，會有2~3公尺的大浪，非必要應避免從事海上活動。