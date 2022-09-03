中市幼教聯合會慶教師節 蔡其昌：當選，營養午餐免費

儘管軒嵐諾颱風來攪局，由臺中市優質幼教聯合會今日在麗寶樂園舉辦的歡慶教師節活動，依舊吸引逾 700 名師生及家長熱情參與，在東森 YOYO 台藝人勁歌熱舞中提前歡度佳節。民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌也到場祝福，允諾「蔡其昌當市長，我們的營養午餐免費」。

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聯合會理事長張愛珠表示，今年教師節慶祝活動，除了表揚優秀幼教從業人員外，特別邀請幼教老師及家長帶著孩子參加，希望以創新親子互動方式，讓師生、親子一同暢遊多元又有趣的樂園，並在月亮姐姐與羚羊哥哥帶領下歡樂唱跳，體驗不一樣的教師節。

▲中市優質幼教聯合會慶教師節，應邀出席的台中市長參選人蔡其昌允諾：當選市長，營養午餐免費。（圖／主辦單位提供）

張愛珠說，教師是偉大天職，教育是愛和智慧的工作，教師用心認真帶領每一位孩子，無怨無悔，在教師節前夕，要祝福每一位作育英才的園丁，佳節愉快。

今天台中天氣受到軒嵐颱風影響，風雨不歇，讓理事長感動的是，不但親子熱情參與，連忙於跑行程的立法院副院長蔡其昌都冒雨前來，他首先預祝教師們佳節快樂，並開玩笑的跟小朋友說「蔡其昌爸爸不多說話，讓小朋友趕快看表演」，話鋒一轉，接著又說「蔡其昌當市長，我們的營養午餐免費」，台下傳來一陣掌聲。