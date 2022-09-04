眷村文化節 軍事主題結合眷村文化 重現軍民一家景象
高雄市眷村文化節3日於鳳山無線電信所舉辦開幕式，開幕儀式由高雄高工樂儀隊、高雄高商樂旗隊、觀光騎警隊、國軍三軍寶寶、龍獅戰鼓隊等表演團體依序進場，隨後進行精彩演出，讓現場民眾大飽眼福。現場活動以軍事主題結合眷村文化，9月3、4日一連二日規劃小蜜蜂野戰市集、生存游擊戰鬥營、新訓中心闖關遊戲、軍事模型DIY、50公尺障礙賽、軍事秘境踏查、眷村生活展等。
高雄市長陳其邁表示，過去，陸軍、海軍以及空軍的眷村，全部都在我們高雄，除了眷村文化的保存，也希望所有眷村的長輩們受到最好的照顧。眷村文化不只要傳承，重要的也要創新，因此用「以住代護」方式讓眷村文化儘可能保留，未來也將用更靈活的多元配套方式留存眷村建築、記憶，與共同感情。市府也向中央爭取到第一期2.08億的修復經費，未來將加速讓鳳山無線電信所回復往日雄偉風貌、重現百年風華。
高雄市高縣眷村文化發展協會榮譽理事長劉德林表示，眷村文化節已連續16年在國定古蹟「原日本海軍無線電信所」舉辦，這裡匯聚各地移民來此安身立命共創的記憶，眷村文化是台灣近代史族群文化融合的縮影，感謝高雄市政府從史哲副市長擔任局長時開始與軍方洽談93期土地重劃及容積調派，歷經12年，目前8公頃土地已成功換得80%土地作為文化園區深根基地。
高雄擁有陸海空三軍官校及眷村，鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，2014年起在時任文化局長的副市長史哲擘畫下推出了「以住代護」計畫，九年來已累積充沛的眷村新住民能量。前海軍明德訓練班周圍曾是廣大的眷村群，以前的眷村居民雖住在眷改新城，但是眷村生活記憶猶在、代代相傳，舉辦眷村文化節除了讓原本眷村的居民回味舊眷村風華外，也可以藉此交流讓鳳山的原九大眷村、四大眷改新城的共同記憶都能延續下去。