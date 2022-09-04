艾成離世前2天淚崩！張芸京千字文悲訴：他不可能輕生
來自大馬的歌手艾成8月17日突傳墜樓意外離世，享年40歲，讓親友悲痛不捨，與他交情深厚的張芸京，在追思音樂會以歌聲送別好友，昨（3）日再度發表1,600字長文吐露心聲，透露在艾成離世前2天，雙方最後一次碰面的場景，更悲痛表示不論外界如何揣測意外發生的原因，「對我來說，成成這個人，是不可能去結束自己生命的」。
張芸京稱艾成為「超越血緣的哥哥」，2007年比賽後僅有短暫交集，直到2019年重逢後，艾成鼓勵她繼續唱歌，王瞳也陪伴她走出低潮、繼續唱歌，還給她看了艾成昔日「瘋魔」時咆哮、暴走的影片，艾成甚至自曝黑暗時期差點墜樓，被教友拚命拉住的不堪過去，她聽完後淚流滿面，感受宗教的撫慰力量，彼此締結為音樂夥伴，為天父傳遞福音。
8月15日，張芸京和艾成甫完成新專輯12首歌，並拍攝宣傳照、影像訪談，她回憶起那一天，艾成講到歌曲情感的深處，回憶起家人不禁潸然淚下，「他這20多年為了歌唱，失去了很多，卻也得到了很多，但在我心中，他是一個擁有強大內心的『成哥』，發生這些事，以凡人的智慧，怕是想不透上帝的Whole picture」。
張芸京難過表示，當時沒有想過，那將會是最後一次喊他「哥」，這幾天她人在北京隔離，回憶起這短短4年的「京成兄妹」緣分，想到摯友離去依舊悲痛不已，但她堅持要走這條音樂之路，「我一定會繼續的唱下去，帶著活在我心中的成成，京成兄妹的歌聲不會止息，直到永永遠遠」。
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