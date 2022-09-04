軒嵐諾颱風眼再現！暴風圈有擴大趨勢 北部3縣市警戒
根據中央氣象局觀測資料，中度颱風軒嵐諾今（4）晨5時中心位置在北緯25.5度，東經124.6度，即台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。
氣象局表示，颱風影響，台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。蘭嶼有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風，台灣北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至台南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，請注意。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，今晨4：45紅外線雲圖（左圖）顯示，軒嵐諾颱風眼再現，今晨2時中央氣象局「路徑潛勢預圖」(右圖)顯示，軒嵐諾向北北西進入東海，沿途吸收水氣及熱量，將再度增強為強颱；未來轉向北北東而行，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶後，由於海溫漸低而減弱，緯度已高而漸變性。
吳德榮表示，今日上午北台仍有較強偏西風挾驟雨，其他各地風力漸減弱；下午北台風力減弱、仍有明顯雨勢，其他地區雨勢漸緩。今晚起至明日軒嵐諾漸遠離，各地天氣趨緩，仍有局部短暫降雨的機率；北部山區連日的大量降雨，已紓緩北台灣的缺水，但仍應慎防坍方、落石、土石流，避免山區活動。今日各地天氣略偏涼、花、東應注意焚風；明日氣溫略升。今日各地區氣溫：北部24至28度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至35度。
吳德榮指出最新模式模擬顯示，週二、三東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，北台轉涼。週四至週六多雲時晴，午後山區及中南部的部分平地有局部陣雨，白天氣溫略升、早晚稍涼。（編輯：倪浩軒）