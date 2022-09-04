軒嵐諾風雨不如預期強？專家曝「關鍵原因」：別掉以輕心
氣象局持續針對軒嵐諾發布颱風警報，今（4）晨6時中心位置在北緯25.6度，東經124.6度，即台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。
氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，軒嵐諾颱風中心已經通過琉球群島，白天就會往北進入東海並遠離，預計今天海上跟陸上警報就會陸續解除。但是今天白天降雨還不會馬上緩和下來，偶爾有雨帶通過時，也會短時間內風勢雨勢都變得相當驚人，等到今晚水氣進一步減少後，各地的降雨空檔拉長，這時候颱風的影響才能宣布告一段落。
另外天氣風險也指出，昨日深夜，北部、中部的民眾應該有感受到外頭的風雨一陣一陣的加強，但普遍來說沒有到很劇烈的程度，這主要和颱風過去行徑較為偏北，並未如預期有稍向西偏的原因有關。另外颱風中心通過沖繩的多良間島，陣風實測僅約11-12級，可以說實測與估計的強度有些落差。
不過天氣風險強調，颱風北上、風向轉為偏西北風，在周日中午以前，北部、中部都會有一陣陣的強風驟雨，山區的雨量累積會相當快，還是不能掉以輕心。隨著颱風帶來雨勢，基隆東北角的旱象基本上已緩和，翡翠、石門水庫的水位也正在快速進補中，接下來換南部山區補水。軒嵐諾颱風沒有直接侵襲台灣，在防颱戒備的同時，「乾旱缺水」的陰影也稍稍離我們遠了一些。（編輯：倪浩軒）