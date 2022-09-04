肯德基「10炸雞+6蛋撻」599元 青花椒麻烤半雞第2件半價
▲肯德基新口味「柚香柚甜咔啦脆雞」9/8即將上市，同步祭出中秋賞月派對餐，最划算「10炸雞＋6蛋撻」只要599元優惠價；另有超萌柚見秋香的「有雞」賞月餐限量包裝禮盒。21風味館則祭出「青花椒麻烤半雞第2件半價」，一次嗑全雞可省125元。（圖／記者鍾怡婷攝）
肯德基中秋推出新口味「柚香柚甜咔啦脆雞」9/8即將上市，同步祭出中秋賞月派對餐優惠寵客，最划算10炸雞＋6蛋撻只要599元；還有柚見秋香的「有雞」賞月餐限量包裝，超萌登場。21風味館中秋節則有「青花椒麻烤半雞第2件半價」優惠，一次嗑全雞還可省下125元。
中秋節不只忙著吃烤肉，肯德基打造秋香柚酥脆微辣的全新炸雞口味，特選韓國黃金柚子醬搭配甘醇蜜香，滿滿淋在炸得金黃酥脆的咔啦脆雞上，好誘人。最划算的中秋賞月派對餐「10塊咔啦脆雞＋（6顆原味）蛋撻禮盒」只要599元，有辣味的咔啦脆雞或不辣的上校薄脆雞兩種口味可擇一。
適逢連假還推出限定預購優惠，9/2～9/8期間限時預購（取餐日期限定為9/9～9/11），售價499元的「柚見秋香賞月餐」，內含「柚香柚甜咔啦脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻禮盒 x 1」，享預訂快取加1元多1件優惠，加1元還可獲得一份四塊上校雞塊（價值45元）及外送350元免運優惠；更為PK會員限定預購打造限量3,000組的「柚見秋香賞月餐 禮盒版」，換上創意「有雞」禮盒外包裝，超萌造型好有哏。
天氣還很酷熱的中秋節，21風味館則首次推出青花椒麻系列餐點，以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製而成的青花椒麻醬，搭配鮮嫩多汁的香草烤雞，香麻帶勁引發食慾，即日起至9/11，21Plus、21風味館都可享中秋好麻吉優惠價，「青花椒麻烤半雞第2件半價」，一次吃上全雞只要375元（原價500元），現省125元。於foodomo美食外送平台同享優惠，foodpanda、U
berEats恕不參與優惠。 ▲肯德基「柚香柚甜咔啦脆雞」加碼3,000組限量柚見秋香賞月禮盒版，9/2起開放PK會員預購。（圖／肯德基提供） ▲21風味館即日起至9/11，21Plus、21風味館都可享中秋「青花椒麻烤半雞第2件半價」，一次吃上全雞只要375元（原價500元）。（圖／21風味館）