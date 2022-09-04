軒嵐諾擦邊而過！平溪電線桿傾倒 全台41045戶一度停電
根據氣象局最新觀測資料顯示，今（4）日上午8時軒嵐諾再次增強為強烈颱風，中心位置在台北東北東方約330公里海面上，以時速15轉21公里速度向北轉北北東方移動，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里，強度上已二度增強為強烈颱風。而軒嵐諾從台灣東部掃過，新北市平溪區有電線桿傾倒，還有多處落石，台電人員已到場處理，預計下午完成檢修作業。
氣象局預報中心課長林秉煜指出，颱風二度增強的情況過去也曾見過，而軒嵐諾颱風比較強的結構範圍，主要都落在颱風中心及南側，所幸沒有直接影響到台灣陸地，以目前的移動路徑及速度來預估，最快今日中午前台灣陸地可望脫離暴風圈影響範圍而解除陸上颱風警報，至於海上警報則要等到今天入夜之後才會解除。
台電表示，軒嵐諾颱風襲台，截至今（4）日上午8時，全國曾經停電戶數41045戶，其中36831戶已修復，4214戶尚未復電，包括新北市3024戶、台北市969戶、宜蘭縣57戶、台東縣164戶。台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。
新北市平溪區有電線桿傾倒和多處落石，所幸沒有人員傷亡，目前台電人員到芊蓁坑處理傾倒電桿，往坪林方向車道已恢復通行，往竿蓁坑8號則仍無法，預計下午才能完全恢復通行。（編輯：倪浩軒）