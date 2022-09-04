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軒嵐諾颱風影響　3縣市4鄉13村發布42條土石流紅色警戒

▲農委會水土保持局今（4）日持續發布土石流及大規模崩塌警戒區預報，其中土石流紅色警戒42條，分布於3縣4鄉13村；黃色警戒135條，分布於4縣9鄉53村。（圖／擷取自農委會土石流防災資訊網）
▲農委會水土保持局今（4）日持續發布土石流及大規模崩塌警戒區預報，其中土石流紅色警戒42條，分布於3縣4鄉13村；黃色警戒135條，分布於4縣9鄉53村。（圖／擷取自農委會土石流防災資訊網）

記者顏真真／台北報導

2022-09-04 09:26:57

受到颱風軒嵐諾影響，農委會土石流防災資訊網今（4）日更新警戒區域，其中新竹縣、桃園市、新北市共4鄉13村計42條土石流潛勢溪流達紅色警戒，新竹縣尖石鄉梅花村列大規模崩塌紅色警戒，並呼籲各縣市請依災害防救法規定，執行警戒作為。

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農委會水土保持局今日上午6時30分持續發布土石流及大規模崩塌警戒區預報，其中土石流紅色警戒42條，分布於3縣4鄉13村；黃色警戒135條，分布在4縣9鄉53村。另發布大規模崩塌紅色警戒1處，分布1縣1鄉1村；大規模崩塌黃色警戒3處，分布2縣3鄉3村。

至於42條土石流紅色警戒，主要分布在新竹縣五峰鄉桃山村、尖石鄉新樂村、錦屏村、秀巒村、梅花村、玉峰村；桃園市復興區三民里、澤仁里、羅浮里、義盛里；新北市坪林區坪林里、大林里、水德里等。另有1處大規模崩塌紅色警戒，分布在新竹縣尖石鄉梅花村，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

同時，農委會也發布135條土石流黃色警戒，包括新竹縣五峰鄉大隘村、花園村、竹林村及尖石鄉嘉樂村、義興村；苗栗縣南庄鄉獅山村、南富村、西村、南江村、蓬萊村、東河村及泰安鄉八卦村、錦水村、清安村、中興村、士林村、象鼻村、梅園村；桃園市復興區澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里；新北市三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里及新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、粗坑里、雙坑里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里，還有烏來區信賢里、福山里、忠治里及坪林區粗窟里、石嶆里等。

農委會亦針對3處發布大規模崩塌黃色警戒，包括新竹縣五峰鄉大隘村、桃園市復興區華陵里及新竹縣尖石鄉秀巒村等，對於發布黃色警戒地區，地方政府應進行疏散避難勸告。

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