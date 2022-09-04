颱風天不用急著加油 中油汽、柴油明起各降0.1元、0.2元
台灣中油公司宣布，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.2元及5.6元，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8元。
台灣中油指出，本周受美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表示將繼續升息直至成功壓抑通膨的影響帶動美元走強，加上中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，導致國際油價下跌。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌0.71美元，惟新台幣兌美元匯率貶值0.288元，國內油價依公式計算漲幅為0.18%。
也因此，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.4元，但台灣中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收4.0元及5.4元。
在吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。台灣中油說，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。
台灣中油也說明，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.2元及5.6元均由台灣中油吸收，累計2022年至7月底止，台灣中油共吸收約271億元。