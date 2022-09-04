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宣傳免治馬桶變「廁所偷窺」！陳時中致歉：沒有要騷擾

▲陳時中推出免治馬桶政見，找來網紅四叉貓合作拍攝影片，但是偷窺畫面在網路一面倒罵爆。（圖／翻攝自陳時中YOUTUBE）
▲陳時中推出免治馬桶政見，找來網紅四叉貓合作拍攝影片，但是偷窺畫面在網路一面倒罵爆。（圖／翻攝自陳時中YOUTUBE）

記者呂炯昌／新北報導

2022-09-04 10:06:282022-09-04 10:09:17

民進黨台北市長參選人陳時中昨日宣布未來若當選，北市公廁將全部換裝免治馬桶，同時推出了一支和網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片。不過，影片中陳時中「廁所偷窺」畫面，遭質疑是模仿韓國電影《熔爐》中，變態校長在廁所探頭偷窺女孩如廁的恐怖橋段，引來網路一面倒罵爆。陳時中今（4）日致歉，強調沒有要騷擾的意思。

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陳時中今日上午前往輔仁大學出席「職能治療師全聯會2022創會20週年紀念學術研討會」，會後媒體聯訪時詢問公廁政見把騷擾當有趣，是否應該道歉？陳時中表示，在畫面上沒有這樣的意思，但讓大家有感覺這樣子就表達歉意，已經跟製作團隊表達要修正，他們也同意，現在都在修正作業中，並沒有要騷擾的意思，若有這個感覺表達歉意，台北是進步城市，努力讓它做到性別友善。

針對前台北市副市長黃珊珊等人批評公廁免治馬桶政策華而不實，陳時中表示，當初想要在市場設立，並不是因為華而不實，而是在清理上不方便，而且整體設計上不理想而打消主意，沒有華而不實，讓身體能更清潔、更舒服是市民權利。廁所的清潔是做基本，必然要做不用再說，可以從細節開始注意，「可以跟市民表達我們很細心，觀察到生活細節上的需要，整體公廁的清潔、設備都需要升級，免治馬桶是其中的一項。」

針對有民眾擔心馬桶水會沾上污穢物，且經費從哪來？陳時中表示，任何政策實施要通過預算，這是必然，擔心嘴頭部清潔，可以嚴加檢查，現在也有不會回吸的設計，請大家放心。陳時中強調，他的政策是針對所有市民的需要，不分年齡需要，大家都要兼顧。

陳時中競辦發言人莊瑞雄補充說，相信社會大眾關心候選人提出的政策，公廁品質提升是台北市民基本要求與權利，議員官員屁股可以免治，市民沒有這個權利嗎？這點值得社會大家來思考。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.04）
▲宣傳免治馬桶變「廁所偷窺」，民進黨台北市長參選人陳時中致歉，強調沒有要騷擾的意思。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.04）

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