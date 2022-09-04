城市博覽會預算嚴重浮報？北市府將成立審查小組

台北市政府為了宣傳市長柯文哲8年執政期間的相關政見，一共花費了7855萬的預算舉辦城市博覽會，不過卻遭到議員踢爆多個項目預算嚴重浮報。對此柯文哲直言，寫計畫書時為了確保錢夠，或是簡單起見會有浮報現象，會再檢查一遍；而負責舉辦城市博覽會的研考會也表示，將要求承辦廠商就投標時各項目與實際執行情形提出說明，後續亦將成立審查小組進行查核確認。
民進黨台北市議員洪健益日前在施政總質詢時，踢爆城市博覽會多個項目的預算疑似浮報，包括文宣品採購198萬，市價卻只要13萬多就能買齊；另外，不少設備租用價格比直接購入貴好幾倍，包含現場導覽用的電視明明是租用的，但租用價格卻已經可以購買2台全新的電視；而入場用的熱感應儀，也是租金高於實際售價；甚至要提交給市府的防疫計畫書，僅僅是2頁就要價2萬。
對此負責舉辦城市博覽會的研考會也回應，表示市府將要求承辦廠商就投標時各項目與實際執行情形提出說明，後續亦將成立審查小組進行查核確認。研考會表示，在總包價法招標模式下，承辦廠商除執行原服務建議書羅列項目外，亦須考量提高展覽效益或因應各項臨時性需求，在原訂總價下完成臺北市政府交付任務。
研考會直言，本案尚在持續進行中，臺北市政府將依據政府採購法及契約規定辦理，持續督導廠商執行，依據規定完成履約、驗收（由會計、政風單位執行監辦事宜）後始進行價金請領撥付事宜。