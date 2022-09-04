颱風天雨超大！桃園男大生偷傘讓店家怒了：不屑賺你們錢
軒嵐諾颱風從台灣東邊海面掃過，雖未直撲本島，但是這幾日也給全台各地帶來大雨，尤其北台灣更是能感受到風雨侵襲。而就在這樣的颱風天，桃園有兩位男大生卻沒有公德心地偷走其他女同學的雨傘，讓店家氣炸公布監視器畫面，怒轟「生意再差也不屑賺你們的錢！」
店家在臉書「爆料公社」發文，透露前（2）天颱風來襲龜山雨超大，但卻有沒公德心的客人偷走他人雨傘，讓店家痛斥「偷了別人女同學的傘那她要怎麼出門上課？本店就算生意再差也不屑賺你們的錢，公開你們的犯法行逕，每個人都要為自己做的事負責」。
而從店家公布的畫面可以看見，一位穿白上衣的男子在店門口一邊抽菸，一邊與另位穿黑衣的男子聊天，之後白衣男隨手亂丟菸蒂，接著就走到店門口假裝若無其事地拿走一把別人的雨傘。其實雨傘的失主也有在Dcard發文，直呼自己「真的超生氣」，因為當天雨真的超大，更揚言若對方不公開道歉，就準備要去提告。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「現在大學生的素質...」、「太卑鄙了」、「丟臉」、「這種的都支持提告」、「麻煩直接報警」、「最討厭這種人」、「建議不用和解，直接龜山派出所見」、「偷傘聽起來沒有什麼，但真的會讓人爆氣」。（邊及：倪浩軒）