中秋划算烤肉！全聯限3天滿千回饋9% 無印良品全品項9折
國人喜愛過中秋，不僅有「團圓」美意，聚會、烤肉已然成為熱門潮流，每逢佳節更可迎來上百億元商機。為搶攻市場，超商龍頭全聯福利中心今年持續主打「中秋烤肉月」，除了烤肉商品全聯價69折，「PXGo!全聯線上購」更結合99購物節打造「圓滿99狂歡購」，指定期間內不僅有機會爽抽9999福利點紅包，還能搶購爆殺商品，連假3天再限時加碼滿額9%回饋。MUJI無印良品9/1至9/14期間，消費者持無印良品聯名卡、MUJI passport手機APP或LINE好友官方帳號，於全台門市及餐飲門市購物消費，即可享全品項9折優惠。
全聯福利中心這回「中秋烤肉月」不僅祭出「線上線下皆69折起」的優惠，「PXGO!全聯線上購」更結合99購物節打造狂歡派對，一次祭出整整10天的6大活動，像是9/2～9/8每天爆殺商品限量搶購分批取99元起、預購499元起；9/7～9/11登入免費玩紅包遊戲，有機會爽抽最大獎9999福利點、1000元折價券等；9/9～9/15購買OFF COFFEE及阪急麵包任一組享優惠價599元，再享10%福利點回饋；「夯肉應援團」指定食材和飲品自由配贈200福利點；預購暢銷商品專區單筆消費滿1600元即可享 92 折優惠；指定日網友討論度高的新品專區享點數最高30倍送。最後重頭戲於9/9～9/11限時3天，加碼單筆消費使用PXPay支付滿1000元享9%福利點回饋。
為吸引中秋消費潮，MUJI無印良品在9/1至9/14期間推出「無印良品週間」活動，凡持有MUJI無印良品聯名卡、MUJI passport手機APP或台灣無印良品LINE好友官方帳號，於全台MUJI無印良品門市及餐飲門市消費，即享全品項9折優惠。無印良品貼心整理出10大熱銷中秋必備烤肉好物，攻略如下趕緊收藏，和親朋好友一起度過聰明舒適的中秋！
1. 矽膠刷
2. 密閉式琺瑯保存容器
3. PP水桶
4. 木製餐具系列
5. 壓克力冷水筒
6. 聚丙烯馬克杯(400ml)
7. 鋼製可堆疊椅凳
8. 耐壓收納箱
9. 綜合香草調味鹽
10. 義式冰淇淋系列（採限定門市販售）