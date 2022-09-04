王品「肉次方」吃到飽登台南　「打扮成恐龍」百元爽吃肉

我是廣告 請繼續往下閱讀
慶祝9月插旗台南開幕府前店，原訂9/3開幕當天趣味推出「群龍集結・百元吃肉」的活動，號召民眾「打扮成恐龍」來用餐，前50名著恐龍裝扮或攜帶100公分以上恐龍物品用餐的消費者，即可獲得百元追肉券；於10/31前可憑券至台南府前店，以100元享用價值598元的「真実の肉套餐」，最高還能讓4人一起同享優惠，（服務費另依原價計算）。可惜本週巧遇軒嵐諾颱風，將順延至9/24舉辦，現在才看到消息的民眾，還有機會趕快做準備。
9/3起全台「肉次方」三門店同享優惠活動，消費滿2,500元即可參加「啤酒招待券、95折優惠券、肉次方IP周邊」等好禮抽獎活動。或於9/9前至「王品瘋美食APP」領取票券，憑券消費可免費兌換與台南在地鳳梨結合的「旺來相餞翼板牛」一份。
為慶祝「肉次方」台南府前店為王品集團旗下第300店開幕，更與LINE TAXI合作9/8～9/30於六都門店祭出搭車「趟趟享8折」優惠，凡王品集團於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，23大品牌、244家門店上下車，每趟車資打8折、折抵上限25元，活動期間還不限優惠使用次數及人數折抵。
搭乘LINE TAXI時還有「六都美食踩點計畫」可以賺好康，途經王品六都門店3公里範圍內，手機會自動跳出該品牌的「地圖踩點畫面」，憑此畫面至王品六都門店用餐，還可享好友招待菜一份。如如「王品牛排」消費兩客套餐款待「醬香魷魚佐干貝」一份（價值558元）、「藝奇」消費兩客套餐送「帶卵香魚」一份（價值418元）、「莆田」內用任一套餐贈「金絲麥片蝦」一份（價值350元）等。
另一家樂多多餐飲集團，歡慶成軍五年的「肉多多火鍋」旗下第50家直營店插旗台南新仁開幕。全台門店9/1～10/31，只要三人同行到店用餐、點用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），其中一鍋湯底即可享免費升級為招牌「爆炒川府麻辣湯」（價值95元），主打以燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，熱油鍋氣爆香後突顯麻香與辣度，開幕回饋優惠長達2個月。