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王品「肉次方」吃到飽登台南　「打扮成恐龍」百元爽吃肉

▲王品集團旗下「最難訂位的吃到飽餐廳」，肉次方燒肉放題登陸台南，號召民眾「打扮成恐龍」來用餐，前50名可享百元爽吃「真実の肉套餐」，巧遇軒嵐諾颱風順延至9/24舉辦。肉多多火鍋也歡慶第50家直營店插旗台南新仁開幕，三人同行湯底免費升級川府麻辣。（圖／王品集團提供）
▲王品集團旗下「最難訂位的吃到飽餐廳」，肉次方燒肉放題登陸台南，號召民眾「打扮成恐龍」來用餐，前50名可享百元爽吃「真実の肉套餐」，巧遇軒嵐諾颱風順延至9/24舉辦。肉多多火鍋也歡慶第50家直營店插旗台南新仁開幕，三人同行湯底免費升級川府麻辣。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-04 17:28:56

王品集團旗下堪稱「最難訂位的吃到飽餐廳」，肉次方燒肉放題登陸台南，趣味推出「群龍集結・百元吃肉」的活動，號召民眾「打扮成恐龍」來用餐，前50名可享百元爽吃「真実の肉套餐」，原本這週有機會看到群龍聚首，無奈巧遇軒嵐諾颱風，將順延至9/24舉辦；王品集團為慶祝第300店開幕，與LINE TAXI合作於六都門店祭出搭車8折、不限次數折抵優惠。肉多多火鍋也歡慶第50家直營店插旗台南新仁開幕，三人同行湯底免費升級川府麻辣。

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王品集團旗下第一家燒肉吃到飽品牌，「肉次方」於2021年開幕，主打只要598元起，即享現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，令饕客讚不絕口的超高CP值，營業至今無論平假日總是一位難求。

慶祝9月插旗台南開幕府前店，原訂9/3開幕當天趣味推出「群龍集結・百元吃肉」的活動，號召民眾「打扮成恐龍」來用餐，前50名著恐龍裝扮或攜帶100公分以上恐龍物品用餐的消費者，即可獲得百元追肉券；於10/31前可憑券至台南府前店，以100元享用價值598元的「真実の肉套餐」，最高還能讓4人一起同享優惠，（服務費另依原價計算）。可惜本週巧遇軒嵐諾颱風，將順延至9/24舉辦，現在才看到消息的民眾，還有機會趕快做準備。

9/3起全台「肉次方」三門店同享優惠活動，消費滿2,500元即可參加「啤酒招待券、95折優惠券、肉次方IP周邊」等好禮抽獎活動。或於9/9前至「王品瘋美食APP」領取票券，憑券消費可免費兌換與台南在地鳳梨結合的「旺來相餞翼板牛」一份。

▲「肉次方」提供現切肋眼牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽。（圖／王品提供）
▲「肉次方」提供現切肋眼牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽。（圖／王品提供）
為慶祝「肉次方」台南府前店為王品集團旗下第300店開幕，更與LINE TAXI合作9/8～9/30於六都門店祭出搭車「趟趟享8折」優惠，凡王品集團於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，23大品牌、244家門店上下車，每趟車資打8折、折抵上限25元，活動期間還不限優惠使用次數及人數折抵。

搭乘LINE TAXI時還有「六都美食踩點計畫」可以賺好康，途經王品六都門店3公里範圍內，手機會自動跳出該品牌的「地圖踩點畫面」，憑此畫面至王品六都門店用餐，還可享好友招待菜一份。如如「王品牛排」消費兩客套餐款待「醬香魷魚佐干貝」一份（價值558元）、「藝奇」消費兩客套餐送「帶卵香魚」一份（價值418元）、「莆田」內用任一套餐贈「金絲麥片蝦」一份（價值350元）等。

另一家樂多多餐飲集團，歡慶成軍五年的「肉多多火鍋」旗下第50家直營店插旗台南新仁開幕。全台門店9/1～10/31，只要三人同行到店用餐、點用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），其中一鍋湯底即可享免費升級為招牌「爆炒川府麻辣湯」（價值95元），主打以燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，熱油鍋氣爆香後突顯麻香與辣度，開幕回饋優惠長達2個月。

▲肉多多火鍋放大絕，超狂外帶防疫家庭餐跟疫情拚了。（圖／樂多多集團提供）
▲肉多多火鍋招牌「爆炒川府麻辣湯」香麻帶勁。（圖／樂多多集團提供）
▲王品X LINE TAXI「六都美食踩點計畫」，途經王品六都門店3公里範圍內，手機會自動跳出該品牌踩點畫面。（圖／王品集團提供）
▲王品X LINE TAXI「六都美食踩點計畫」，途經王品六都門店3公里範圍內，手機會自動跳出該品牌踩點畫面。（圖／王品集團提供）
▲憑LINE TAXI踩點畫面，至「王品牛排」消費兩客套餐款待「醬香魷魚佐干貝」一份。（圖／王品集團提供）
▲憑LINE TAXI踩點畫面，至「王品牛排」消費兩客套餐款待「醬香魷魚佐干貝」一份。（圖／王品集團提供）
▲憑LINE TAXI踩點畫面，至「藝奇」消費兩客套餐送「帶卵香魚」一份。（圖／王品集團提供）
▲憑LINE TAXI踩點畫面，至「藝奇」消費兩客套餐送「帶卵香魚」一份。（圖／王品集團提供）

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