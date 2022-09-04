有一沒有二　鼓山警4小時神破2起銀樓偷竊案 

高雄市警局鼓山分局內惟派出所日前接獲轄區銀樓報案稱店內的1條金項鍊遭一名婦人竊走，經調閱監視器影像，隨即鎖定黃姓女子，到左營區變賣金飾，見店員忙碌又手癢，欲故技重施偷竊金飾，所幸警方及時通知銀樓留意女慣竊上門，警方得知黃女行蹤後，3分鐘內趕到現場抓人，搜出黃金項鍊1條、白金墜子1條、白金戒指5枚，總價15萬4千餘元。全案於偵訊後依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。
經警方調查，黃女在9月3日13時許在鼓山區的銀樓犯案後，鼓山分局內惟派出所獲報後，警員王馨屏於昨(3)日13時20分許，並提供該名女竊賊的犯案習性，參與偵辦的所內女警呂和柔研判犯嫌可能會至銀樓變賣贓物，於是開始聯繫左營大路上的銀樓，於近17時聯繫到其中一間銀樓時，銀樓人員向警方表示店內有符合警方所描述特徵的女子正要變賣金項鍊，呂員立即與同事趕往，於另一家銀樓內查獲黃女，並且發現黃女正在該家銀樓內，警方立即將女子逮捕。
鼓山警分局長蔡鴻文對於內惟所同仁於受理報案後全所積極動員偵辦，並於四小時內迅速追緝女嫌到案，成功阻止女嫌繼續危害北高雄銀樓表示肯定，並勉勵同仁竊盜除造成民眾財損，並易使被害民眾生起治安狀況不佳的恐懼感，除了落實轄區監視器建置與妥善率維護，並指示同仁加強全日各時段巡邏警網對可疑人車的盤查，全力防制不法事件發生，保護民眾生命財產安全。