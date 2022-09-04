音樂劇「分手快樂」登衛武營 17首情歌串起愛情笑與淚
由製作循環工作室推出的原創音樂劇《Start Over 分手快樂》將於9月24日、25日於高雄衛武營戲劇院演出。主創團隊之一編劇汪鈞翌、演員代表周家寬及王意萱3日在高雄露面，以一場「愛情先聽會」的形式與粉絲近距離見面，談創作理念、劇透場景從凌亂辦公室開始隱喻的愛情藍圖是什麼？也接招愛情專欄作家海苔熊的靈魂拷問，暢談各自的愛情觀點。
演員代表周家寬、王意萱與鋼琴手朱晏辰現場演繹劇中經典歌曲「第四排左邊走道的第二位」讓人感受愛情最美的初相遇。正在歐洲旅行提取創作靈感的作曲家王絲涵分享到，為了此劇寫了50多首歌，最終搬上舞台的17首都是最寶貝的歌。
《Start Over 分手快樂》集結新生代主創作曲家王絲涵、編劇汪鈞翌、導演陳侑汝攜手合作，以近未來時空情境創造出一間「分手快樂事務所」為困惑的愛情男女解決分手痛苦，有了事務所的幫助即便再棘手也能好好分手。
主創團隊特別告白說每一位都是他們心中最適合的人選，雖然真實生活中演員不一定認同劇中人的愛情觀，但能完美傳遞劇中每一個角色的心情與掙扎，更藉以歌詞傳達出無法言喻的內在深層情感。9月24日、25日衛武營戲劇院登場，民眾可藉此機會走進衛武營感受藝術殿堂之美，也是輕鬆又「完美的約會」，想購票的觀眾可上OpenTix查詢。