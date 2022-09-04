淚！城隍爺夜巡衝派出所 長官哽咽喊話殉職警：任務完成
台南市北區縣城隍廟昨（3）日晚上舉辦夜巡儀式，台南市長黃偉哲也到場參香，而城隍大駕在出巡途中，行經民權派出所時，突然衝進所內，這派出所正是台南兩位殉職員警凃明誠、曹瑞傑生前服務辦公的地點，局內長官不斷哽咽，當場向兩位殉職警喊話「任務已完成」，要兩位殉職警隨城隍大駕回城隍廟，喊了3次成功將兩位殉職警魂魄請出，在場圍觀的民眾也紛紛忍不住落淚。
台南市市兩位已故警員涂明誠及曹瑞傑，在8月22日時因查緝竊車案，遭到外役監在逃犯人林信吾持刀攻擊，送醫後重傷不治，因公殉職。該件殺警案震驚外界，後續也造成了外役監制度的再檢討，以及員警開槍時機和執勤配備的相關討論。而9月5日上午，兩位殉職員警將在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式，現場並會頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典。
而台南首邑城隍廟昨晚舉行夜巡儀式，城隍大駕衝進派出所，並在派出所內下達指示，二分局督察組長江彥勳不捨哽咽，當場向兩位殉職警喊話「任務已完成，隨城隍大駕回縣城隍廟，城隍爺會為2人做主」，喊了3次後成功將兩位殉職警魂魄請出，江彥勳隨後也持香隨大駕回到廟裡，上香致意。
據了解，這是城隍大駕出巡時第一次處理「特殊任務」，廟方表示城隍爺指示，日前放告升堂時兩位殉職警並未來深淵，因此大駕前往派出所把兩人帶回，安置廟內。廟方也建議派出將所內擺放的花束撤除，不要讓2人繼續留戀，同仁有空時可以來廟裡上香。
首邑縣城隍廟創建於清朝康熙五十年，歷史悠久，城隍爺是專管地方的守護神，是地方重要的信仰中心，去年南台灣大旱，首邑縣城隍廟也曾請出一組「老木主」進行祈雨，一方之主關心地方之事，給當地民眾帶來許多心靈上的寄託。（編輯：倪浩軒）