中市西屯公所Q版地圖　騎YouBike去尋寶

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西屯區長陳寶雲表示，西屯區有政經重鎮的新市政中心，也有百貨業密集的繁榮商圈，又保存不少農地，兼具城市時尚與鄉村田園兩種景觀，坐擁豐富歷史、人文、美食及文創等地方特色，吸引鄰近城市民眾來消費，西屯更是規劃中部遊程的熱門旅遊勝地。
陳寶雲說，台中市是六都第一個導入電動輔助車的城市，騎乘電力輔助更輕鬆、省力，為讓洽公民眾或新遷入西屯區的民眾，更加認識西屯區的景點，特別設計整面牆的超級地圖。
陳寶雲指出，這幅巨無霸的地圖運用彩繪手法畫出騎單車慢遊的4條路線，包括時尚好玩的台中國家歌劇院、蔦屋書店；知性懷舊的西屯老街、八角穀倉；健康休閒的秋紅谷生態公園、台中都會公園；提供全家、情侶共遊的廣福落羽松、筏子溪自行車道。
洽公張姓民眾，搭電梯驚艷地圖竟然霸氣的畫在牆壁上，直呼「這張地圖太有意思了」，馬上拿起手機拍照，他說，平時靠網路平台的地圖導航，但這幅有景點標示的地圖，可以騎乘YouBike在休閒時按圖索驥，到逢甲商圈大啖雞排，也能沿著筏子溪自行車道漫步欣賞田野風光，體驗慢活之旅。
交通局長葉昭甫表示，台中市公共自行車租賃系統串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路，優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採區域性設站方式，便於民眾騎乘與借、還車，還逐步朝山、海、屯區規劃設站，完善公共運輸系統，租賃公共自行車環保又可健身，以慢遊認識台中市，為旅行帶來不同體驗。