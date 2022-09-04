中市西屯公所Q版地圖　騎YouBike去尋寶

上網查詢地圖是現代人的導航利器，但傳統手繪地圖更充滿溫度，台中市西屯區公所創新意，原本單調梯間壁面，化身為行銷特色美景與在地美食的熱點，彩繪手感十足的輕旅行地圖，規劃出歌劇院、落羽松秘境等4條旅遊路線，市府交通局已在全市建置1,178站公共自行車，民眾騎上YouBike，就可以跟著Q版地圖去尋寶。

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交通局從109年底啟動「iBike倍增計畫」，從原有329站，目標增設1,000站租賃站，預計今年底總站數將達1329站，3年來建置YouBike 2.0總站數3倍增大突破，截至9月1日已達到1178站，提前達標也創下設站最高記錄，讓使用者享受更便捷的公共自行車服務。



西屯區長陳寶雲表示，西屯區有政經重鎮的新市政中心，也有百貨業密集的繁榮商圈，又保存不少農地，兼具城市時尚與鄉村田園兩種景觀，坐擁豐富歷史、人文、美食及文創等地方特色，吸引鄰近城市民眾來消費，西屯更是規劃中部遊程的熱門旅遊勝地。

陳寶雲說，台中市是六都第一個導入電動輔助車的城市，騎乘電力輔助更輕鬆、省力，為讓洽公民眾或新遷入西屯區的民眾，更加認識西屯區的景點，特別設計整面牆的超級地圖。

陳寶雲指出，這幅巨無霸的地圖運用彩繪手法畫出騎單車慢遊的4條路線，包括時尚好玩的台中國家歌劇院、蔦屋書店；知性懷舊的西屯老街、八角穀倉；健康休閒的秋紅谷生態公園、台中都會公園；提供全家、情侶共遊的廣福落羽松、筏子溪自行車道。

洽公張姓民眾，搭電梯驚艷地圖竟然霸氣的畫在牆壁上，直呼「這張地圖太有意思了」，馬上拿起手機拍照，他說，平時靠網路平台的地圖導航，但這幅有景點標示的地圖，可以騎乘YouBike在休閒時按圖索驥，到逢甲商圈大啖雞排，也能沿著筏子溪自行車道漫步欣賞田野風光，體驗慢活之旅。