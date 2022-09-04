好想出國！泰國旅遊業回溫 今年近500萬國際觀光客入境
隨著全球疫情趨緩，2022年已有許多國家陸續解封，並且解除入境觀光的種種限制，不少被悶壞的民眾急著出國玩，也讓部份國家的觀光人口快速回升。向來以觀光產業為主要經濟收入的泰國，在這波旅遊熱潮中表現亮眼，今年前8個月，國際觀光客入境人數為463萬5418人次，以馬來西亞、印度、寮國觀光客為大宗。泰國政府有信心，2022年入境的國際觀光客可望突破1000萬人次。
受到疫情影響，過去兩年泰國的觀光業一片慘澹，相較於2019年近4000萬外國遊客造訪泰國，帶來600多億美元（約1830億台幣）的收入，2021年全年外國遊客人數僅42萬7869人次，損失難以想像，也讓泰國政府在疫情趨緩後，置之死地而後生，決定開放國境拚觀光。隨著外國遊客回流，泰國首都曼谷及各大知名觀光景點逐漸恢復往日活力，餐廳、商場及按摩店都可見到觀光客造訪。
從泰國旅遊局公布的數據顯示，入境泰國的國際觀光客最多的前五個國家分別是：1、馬來西亞64萬7648人，2、印度44萬9236人，寮國27萬6924人，新加坡24萬2220人，柬埔寨22萬8846人。除了東協國家及南亞的印度之外，緊跟在後的有英國、美國、德國，可見歐美遊客訪泰的人數正在快速增加。反倒是原本位居訪泰外籍遊客第一名的中國遊客，受到中國因防疫需求從嚴限制公民出入境的影響，現在曼谷街頭幾乎見不到中國遊客。
2022年1至6月入境泰國的國際觀光客為212萬人次，但是到了8月底已接近500萬人，從回流趨勢來看，泰國旅遊局有信心，泰國今年一整年的國際觀光客可望突破千萬大關。