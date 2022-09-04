《原子》陳治廷不清楚周祖安緋聞 與女生約會願大方給拍
選秀男團節目《原子少年》播畢後人氣依舊不減，演唱會經驗豐富的少年們，下月也將移駕至高雄開唱。陳治廷今（4）日出席東梨學院時尚沙龍座談，透露最近正在籌備以「BL」為主的電影，預計明年7、8月上映，今年底也有參與實境秀《願望合夥人》，而工作滿檔的他被問到緋聞，就露出羞澀又堅定的眼神說：「之後再說。」
前陣子周祖安被拍到與《DD52》的木木私下過從甚密，傳出2人正在熱戀，陳治廷坦言並不清楚，若往後與緋聞對象約會也被拍？他則說：「這我們之後再說，反正目前我就是以事業為重。」事實上，陳治廷日前就有被網友揪出和《DD52》的冠軍團G.O.F的團員蝶香談戀愛，今天被問到緋聞時，態度也四兩撥千金，不過他坦言不會因此刻意拒絕聚會、減少交友量，「我朋友也不擔心，不害怕被討論，如果被拍到我們就是比YA，都會大方給拍。」至於若是和女生的單獨出去被抓包，他也大方地說：「正常的朋友互動，也是都一樣。」
陳治廷從小就有演員夢，「以前都看周星馳的電影，到了16、17歲的時候喜歡彭于晏，我也想演九把刀的電影。」自己近期也在籌備一部BL風格的電影，坦言最需要克服的是演技，而親密互動、裸露方面倒是還好，「我認為這是專業問題，我會盡力去完成。」表示以前打過很多工，包括速食店的大夜班，所以本身不太怕髒也不怕鬼，而最害怕的東西就是青蛙、蟾蜍，但若是為拍戲需要，還是會接受與克服。談到實境秀，陳治廷透露節目《願望合夥人》主要是走闖關路線，「有點像是魷魚遊戲，我私下本來就滿喜歡密室逃脫那類的遊戲，所以覺得滿好玩。」