恩恩案求償！新北市消防局不同意國賠　侯友宜：尊重判定

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消防局國賠小組2日開會審議認為，法令面與執行面都不符國賠要件，不同意賠償；衛生局也在2日開完國賠審議會議，但未公布內容；市府部分，新北市政府國賠事件處理委員會將於明天開會審議。
侯友宜今天到鶯歌區三鶯大橋視察改建工程防汛整備工作，媒體詢問他怎麼看消防局以要件不足、不同意恩恩案國賠，侯友宜說，尊重審議委員會判定。
新北市議員參選人卓冠廷在社群媒體臉書（Facebook）表示，新北市府消防局拒絕恩恩爸理由竟是新北市的防疫期間送醫流程與法令，適用第5類法定傳染病送醫法規，優於緊急醫療救護法，認為119接獲報案後也依「規定」執行沒延誤。
卓冠廷質疑，所謂的「送醫流程與法規」到底是什麼，連法律授權訂定的法規命令都不可牴觸法律，如果是某個未經法律授權訂定的內規（如派不出車的全國獨創SOP），更不可牴觸法律，他呼籲侯友宜「別再用冷血無情來搪塞你們應該負起的責任」。（編輯：方沛清）
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