粿粿含淚驚醒飆罵老公「為什麼劈腿」 反遭范姜彥豐控訴
節目《同學來了》明（5）日晚9點播出「看韓劇經營夫妻的世界，卻追劇追到感情破裂」，藝人粿粿熱愛追劇，但老公范姜彥豐卻因此覺得被冷落：「我們出去吃飯約會，她連過馬路都盯著手機看，還隨便應付我，我就會很生氣。」時常沒日沒夜追劇的粿粿，竟把夢境與現實搞混：「我會入戲的把自己當成女主角，我很常夢到他是劇裡的渣男就會哭醒，想說他怎麼可以這樣對我？」范姜彥豐無奈補充：「只要她那陣子追的劇，男生比較壞，我睡到一半就會被打醒，一開始我還想說她是不是身體不舒服，結果她哭著對我說『你為什麼要劈腿』？」
粿粿還有一個行為，也讓范姜彥豐很頭痛：「韓劇常常有置入保養品、化妝品，她很容易被洗腦，就會整套買下來，重點是家裡已經有很多類似的東西，但這個行為一再發生。」粿粿則笑著說：「因為她們在節目上用，就覺得用了就會跟她們一樣漂亮，結果買回來發現好像不太一樣，我就會想說下部劇再試試看。」
同樣愛追劇的楊皓如透露：「我曾經看一部片，那個爸爸長得跟Michael很像，他呈現在大眾面前是非常和樂的好爸爸，結果他把全家殺了，我那陣子看到Michael就有點防範他。」這讓一旁的Michael很傻眼，他更控訴小孩放暑假，楊皓如竟只顧著追劇，楊皓如則解釋自己是陪小孩一起追動漫：「追劇是一種凝聚家庭的方式，他不追劇，在家就是邊緣人，像我想知道小孩在流行什麼，就會跟兒子一起看劇，看完之後一起討論，所以我們感情很好。」