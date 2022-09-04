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沈慧虹主張新場館公廁裝免治馬桶　高虹安：不懂為何堅持

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安認為，公廁的維護與安全，比裝免治馬桶更重要。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安認為，公廁的維護與安全，比裝免治馬桶更重要。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-04 15:15:132022-09-04 15:16:31

民進黨台北市長參選人陳時中昨日宣布未來若當選，北市公廁將全部換裝免治馬桶意外成為選舉話題，免治馬桶該不該裝從台北選戰延燒到新竹。台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安昨日質疑新竹市公廁免治馬桶使用率低，但民進黨新竹市長參選人沈慧虹今 （4）日則主張新竹市新建場館要續裝免治馬桶。對此，高虹安表示無法理解對手為何如此堅持。

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沈慧虹今日赴竹蓮市場掃街受訪時指出，裝設免治馬桶不能只考量使用率，要看見不同使用者的需求，新竹市過去持續改造公廁環境衛生、通風與照明，並因應友善社會與全齡無障礙環境設置坐式馬桶，照顧不同市民需求，未來上任後，將持續在新場館如總圖、運動中心設置免治馬桶、改善如廁環境。

沈慧虹強調，「這是城市進步的象徵」，竹市府陸續改造公廁，因應高齡化社會和無障礙環境，調整坐式和蹲式馬桶的比例，提升整體環境與使用習慣，讓市民方便外、也多一個選擇權，「不應該剝奪市民的選擇權。」

高虹安回應表示，在產業界談預算分配的時候，會思考這件事情是一定要有的（must to have），或是有也不錯（nice to have）的，對於公廁全面裝設免治馬桶的政策，我認為還是回歸到公廁最重要的must to have。

高虹安指出，硬體建設不是最困難的，長期的運營品質和包含清潔、消毒、維修、保養、備品補充更換等等，才是提升公廁品質和市民使用率最重要的課題。裝設免治馬桶的建置費用，還有未來每一天的水電及日後維護費用。都不是小錢。

高虹安進一步表示，像台北捷運站的公廁，特別是女廁，一定有緊急安全鈴。她如果當選新竹市長，第一個工作，一定是馬上檢查所有的公廁，不管男廁和女廁，都要裝置和警察系統連線的緊急求助鈴。絕對不讓公共廁所變成安全上有隱患的地方。一定站在新竹市永續發展的立場，善用每一分錢，所有的公帑都花在刀口上，絕對不會嘩眾取寵、政策買票、騙選民的票。

高虹安質疑，沈慧虹從台北市政府交通部門出來，應該非常了解台北捷運公司過去在公廁推行上的實務經驗，她不了解沈慧虹為什麼盲目的跟從陳時中錯誤的政見，就如同盲目的相信林智堅的論文不是抄襲是台大抹黑一樣的盲從，還是沈慧虹在公務體系裡面就如同外界說的，只聽從長官的指示，從來不體諒基層實務上的各種工作困難和第一手的觀察所得到的資訊呢？以致於都不了解民間真正最需要的需求是什麼呢。

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，若當選市長，公廁都要裝置和警察系統連線的緊急求助鈴。(圖／高虹安辦公室提供)
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，若當選市長，公廁都要裝置和警察系統連線的緊急求助鈴。(圖／高虹安辦公室提供)

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