反制無人機調動干擾槍　邱臣遠曝國軍特戰教官赴金門指導

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱臣遠表示，近期中共一直透過無人機進行「心理戰」，試圖打擊國軍士氣，並持續試探我底線。這件事情的背後，看到的是中共越來越常使用「灰色地帶」的手段，結合網路戰與認知作戰，來執行「混合戰」。最近的金門無人機事件，就是「混合戰」最好的對照，中共先是將無人機飛入金門，造成恐慌，隨後再發布影片來製造輿論，面對這種非傳統的對手，越是不能用傳統正規的應對方式，要求國防部應持續根據各種發展態勢，來擬定針對不同狀況的應對SOP。
邱臣遠指出，早在8月25號他就要求國防部將本島部隊的「SKYNET反無人機干擾槍」送到金門，隨後國軍已緊急調派空軍的「飛管分隊」攜帶裝備前往金門，也從本島陸軍的特戰部隊抽調資深教官，派駐金門協助指導，配合新的處置程序，以裝填實彈來進行反擊。他認為這才是捍衛台灣主權的適當措施，守護領土、領空是沒有灰色地帶，該擊落就擊落，中華民國的主權不容任何的退讓。
邱臣遠表示，面對中國軍事威脅，明年度的國防整體預算規模已經達到5,863億元，創下歷史新高，民眾黨團支持為提升戰力編列對應國防預算，但錢要花在刀口上，投資在真正需要的項目上；另外無人機在軍事上的發展應用已是趨勢，國防部必須要思考如何透過美國售台的MQ-9B「海上衛士」無人機，加上我國自製的騰雲二型無人機來研究、發展出無人機戰略，才能完善建置不對稱戰力，使我國的國防戰力更加堅實。