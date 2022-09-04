《全明星》各務孝太「小C羅」稱號曝光 球衣5號揭原因
身高180公分的混血男神各務孝太，加入《全明星運動會》第四季以來備受關注，來自「黃隊」的他擅長足球、游泳，上周在足球12碼PK賽表現亮眼，守門逼近0失分的水準掀起熱議，各務孝太受訪透露小時候爸爸想要他打棒球，就讀美國學校3年期間，發現踢足球的風格被說像C羅，比較有天分，曾在校拿到亞軍的好成績。
各務孝太在節目上擔任足球賽的黃隊門將，3回合只讓紅隊夏浦洋得分1分，12碼PK和Zing、徐瑋澤在關鍵一局進球，無疑是黃隊的定心丸，他表示上半身以上的球用手擋，下半身以下的球用下半身擋，是自己的守門技巧，該集大來賓是西乙聯賽里奧哈競技的球員袁永誠，他私下告訴各務孝太：「球速夠快，只差踢球準確度再精準一點就完美了。」
各務孝太陽光帥氣，節目開播以來強力圈粉，他透露選擇球衣5號是因為生日，而黃隊拿下6勝、3座MVP，積極練習是一大關鍵，各務孝太透露：「比賽前一個禮拜，練習次數真的算很密集，大家不論多晚都會排除萬難，盡量喬時間來，郭哥也真正拿美國大聯盟那套訓練大家，他還自掏腰包讓選手提早休息一晚。」
從黃隊的官方IG來看，大家私底下感情很好，各務孝太爆料：「最近大家迷上手搖，一天平均至少1杯，但彭尊會喝到2杯，還多冰全糖。」而人氣超高的經理林襄，也讓各務孝太印象深刻，「第一天接力練習完吃飯時，她幫每個人剝蝦，超級貼心，跟外表不同，是個沒距離的女生。」