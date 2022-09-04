純網銀搶客頻出招！LINE Bank推轉貸　將來銀3優惠至年底

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LINE Bank觀察到許多民眾名下有多筆信貸，各有各的還款日期，如果生活忙碌忘記還款，將導致自身的信用受到影響，而透過LINE Bank轉貸將所有貸款重整成一筆借貸，可省去分開繳付借款帳單的麻煩，核貸後隨時點進LINE Bank App即可輕鬆掌握每期應繳金額，不漏接每一次的還款時間。
至於目前沒有銀行信貸的用戶來說，如果有明確需求、需要一筆資金，也可向LINE Bank申請分期信貸，利率一樣是1.68%起、開辦費488元。，不論是轉貸還是新貸，亦或是轉貸之外想要再增貸現金，LINE Bank提供一站式服務，用戶只要向LINE Bank提出申請，LINE Bank將評估並提供適用方案供用戶選擇。
將來銀行5月端出優利活儲最高3%、刷卡回饋最高5%等超殺優惠，7月更將優利活儲利率提高到最高3.1%，日前大股東之一的全聯，旗下電子支付「全支付」開業，將來銀行也加碼提供回饋，而原本3大優惠利率原訂於8月底到期，將來銀行也不囉唆，優惠直接延長到年底。
根據將來銀行官網最新公告，將來銀行主帳戶提供活儲6萬元（含）內利率3.1%，逾6萬元至30萬元（含）利率1.3%，超過30萬元利率0.8%且額度無上限的優惠；無腦刷「將將卡」回饋最高5%，且即使央行升息，信貸利率仍維持最低1.58%起，而跨行轉帳66次，跨行提款6次免手續費優惠同樣延長至年底。
此外，將來銀行App也提供貼心功能，像是可直接透過App查詢卡號，網購族就無需每次都一個字一個字輸入卡號，直接複製貼上即可，搶購雙11時的限量商品超好用，若一直找不到「將將卡」不用怕盜刷，直接透過App一鍵鎖卡超安心，等到找到了「將將卡」再透過App打開支付功能就可以。
將來銀行也提醒，一般來說信用卡有較高的循環息，房貸增額貸款申辦程序較長，而線上申請信用貸款相對有著不受營業時間限制的彈性、撥款快速及利率可望相對較低的優勢，但仍提醒有信貸需求時，要留意3大原則，確保在這波物價上漲及金融市場震盪的環境下，可立於不敗之地。首先，要留意每個月的現金流是否為正，因貸款需每月固定還款，若有遲繳情況，有可能會影響到銀行未來在評估貸款客戶信用情況時的評分，因此建議貸款人一定要規劃並保有一定的金錢存量用在每月還款，如每月薪水入帳時，先切出一部分作為每月的還款使用。
其次，盡可能選擇利率低、還款期長的貸款，降低每個月的還款金額，因若市場出現黑天鵝或是突發事件，貸款人還款壓力大增下，很可能會影響到正常生活。而目前市場上信用貸款利率受央行升息影響，地板價逐步墊高不利貸款需求者的情況下，將來銀行推出1.58%起的信用貸款專案，還款期最長7年，提供相對友善的貸款條件。
另一家純網銀樂天銀行也宣布，樂天桃猿隊在中華職棒2022年上半季拿下冠軍後，猿迷的2倍定存利息已入袋！為力挺桃猿球員，9月起推出為時1個月的桃猿必勝定存，9月至30日止，可透過樂天國際銀行網銀或App開立桃猿必勝定存，定存為60天期，年利率0.65%，若樂天桃猿隊獲得2022年度下半季冠軍，將額外加碼1倍的年利率0.65%，等於存60天就能領到最高1.3%年利率，每人限存額度新台幣5萬元。