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軒嵐諾「一路向北」加速離去！氣象局20:30解除颱風警報

▲氣象局預報員林秉煜，針對軒嵐諾颱風對台灣帶來影響進行最新說明。（圖／翻攝自氣象局直播）
▲氣象局預報員林秉煜，針對軒嵐諾颱風對台灣帶來影響進行最新說明。（圖／翻攝自氣象局直播）

編輯中心／綜合報導

2022-09-04 18:13:522022-09-04 18:29:20

強烈颱風「軒嵐諾」持續加速遠離，「一路向北」往日本、韓國方向前進，中央氣象局預報中心課長林秉煜今（4）日傍晚指出，依照目前軒嵐諾颱風移動的路徑及速度推估，氣象局將在今晚8時30解除颱風警報，而各地風雨預計今天入夜後會慢慢趨緩。

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根據氣象局最新觀測資料顯示，今日下午5時「軒嵐諾」颱風的中心位置在台北東北方約410公里海面上，以時速19轉25公里速度加速向北轉北北東方遠離，目前台灣北部、東北部海域持續受到暴風圈影響，包括基隆北海岸以及恆春半島、蘭嶼還是要注意偶爾會有間歇性強風出現。

林秉煜表示，因颱風外圍環流影響，北部、東半部海面及巴士海峽風浪仍大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動；另基隆北海岸及蘭嶼有9至10級強陣風，桃園以北、東南部及恆春半島沿海空曠地區有8至9級強陣風，北部、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖亦有較強陣風。

根據雷達回波圖，目前台灣上方雲系跟下午相比已經明顯減少，颱風主要環流已漸漸東移出海，各地降雨情況相較上午已經明顯趨緩，現僅有零星外圍環流到台灣北部。預估新竹以南到高屏山區，還是有局部跟零星降雨，因此氣象局目前仍持續發布大雨特報，基隆北海岸跟西半部山區，也要注意有局部大雨出現的機率。整體來說，北台灣地區、中部山區有局部降雨，而台灣附近會慢慢轉為西南風的環境，中南部地區從今晚到明天清晨有零星降雨，不過明日白天開始，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨。

至於何時會解除颱風警報？林秉煜表示，若颱風移動方向跟速度不會改變的話，預估最快今晚8點30分，將會解除軒嵐諾颱風警報，最新消息還有待氣象局在20時40分的記者會上進行說明。

根據氣象局統計，自9月2日0時至4日17時出現較大陣風區域為蘭嶼13級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為新竹縣鳥嘴山630.0毫米，臺北市鞍部515.5毫米，新北市坪林交控502.5毫米，桃園市拉拉山448.0毫米，宜蘭縣太平山(1)429.0毫米，苗栗縣鳳美369.5毫米，南投縣玉山356.5毫米，臺中市桃山341.5毫米，雲林縣草嶺329.5毫米，高雄市排雲282.5毫米，嘉義縣奮起湖279.5毫米，基隆市國三S007K265.5毫米。（編輯：林莞茜）

▲今晚至明日雨量預測。（圖／翻攝自氣象局直播）
▲今晚至明日雨量預測與降雨熱區。（圖／翻攝自氣象局直播）
▲氣象局預報員林秉煜說明颱風影響與需注意事項。（圖／翻攝自氣象局直播）
▲氣象局預報員林秉煜說明颱風影響與需注意事項。（圖／翻攝自氣象局直播）

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