中秋優惠！萊爾富美式「買49送52」 7-11大杯美式25元
3天中秋連假即將到來，迎接一年一度的「全民大會烤」，超商業者搶先祭出中秋咖啡優惠，萊爾富宣布9月7日起推出大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，若使用HiPay綁聯邦信用卡結帳再多送3杯，等於是美式「買49送52」，約4.9折比買一送一便宜。7-11即日起除了大杯美式買10送8之外，9月7日起也加碼中秋優惠，特大杯美式20杯666元、平均33元；大杯拿鐵18杯666元、平均單杯37元。
連假玩樂少不了咖啡，萊爾富宣布9月7日至9月20日一連14天，會員享大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再另外加送3杯，等於大杯美式「買49送52」，換算下來不到5折，除了能寄杯存入萊爾富APP裡跨店兌換，也能分享轉給好友。此外，9月9日當天在蝦皮購物下單，選萊爾富取貨並且完成取貨者，另送大杯冰美式咖啡25元折價券，用20元就能買到原價45元的大冰美，相當於4.4折。
迎接中秋連假，7-11在OPEN POINT行動隨時取推出「慶中秋 秋饗時光」優惠，9月7日至9月13日連續7天，CITY系列指定飲品組合優惠價666元，包含精品拿鐵12杯、特大杯美式20杯、大杯拿鐵18杯、脆酷摩卡14杯、黑糖珍珠撞奶16杯、經典純奶茶／四季春純奶青任選20杯等組合都是666元，換算下來，特大杯美式平均33元、大杯拿鐵平均37元。9月7日當天限時加碼英式紅茶／四季春青茶買7送7。此外，慶祝美式咖啡全新升級，即日起至9月13日同步推出「探索新美式」活動，大杯美式、大杯濃萃美式皆享同品項買10送8，等於大冰美單杯平均25元。