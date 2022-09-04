音樂劇「再會吧北投」登衛武營　吳念真偕陳其邁高歌宣傳

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《再會吧 北投》是吳念真導演第一部音樂劇作品，曾經蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇類票房冠軍，可謂台灣本土音樂劇的傳奇。故事背景設定在民國60年代，台灣北投溫泉酒家林立，歡場文化興盛，溫泉、粉味、酒家菜、那卡西，串接出北台灣撩人風情。
劇中經營「別有天旅社」的老闆娘愛嬌（王彩樺飾），因為救命恩人有難，不得不讓心愛養女純純（林雨宣飾）下海接客，本以為情況將一路急轉直下，沒想到旅社眾人的命運卻有了出乎意料的發展。北投歡場文化的悲喜興衰，劇中男女面對命運無奈的堅韌不屈，透過一段又一段的熟悉旋律娓娓道來，引領觀眾又哭又笑。
《再會吧 北投》將於2022下半年展開第三度巡演。吳念真透露「2.0 Revival」的特別之處，像是有許多演員擔任同一個角色，例如陳明章、謝銘祐等，而整個音樂經過改編，樂團編組也都擴大，可以說是從劇本、樂隊與舞者編制、音樂曲目設計，以及場景效果的呈現，都做了全面升級，演員陣容更加入新面孔，為這部經典作品注入新意與傳承精神，持續帶給觀眾歡笑與感動。
《再會吧 北投》巡演首站將於10月14日至16日在衛武營登場，購票詳情請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統，或洽綠光劇團及綠光劇團網站查詢。