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音樂劇「再會吧北投」登衛武營　吳念真偕陳其邁高歌宣傳

▲經典本土音樂劇「再會吧北投」第三度巡演，首站將於衛武營演出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.04）
▲經典本土音樂劇「再會吧北投」第三度巡演，首站將於衛武營演出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.04）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-04 22:32:02

由綠光劇團主演的經典本土音樂劇「再會吧 北投」第三度巡演，首站將於10月14日至16日於衛武營演出，綠光劇團今（4）日下午舉辦「一日快閃」活動，打造迷你版「別有天旅社」，由吳念真率領演員林雨宣、楊大正及舞者老師，帶來一系列精彩歌舞，而高雄市長陳其邁更是擔任神秘嘉賓，在眾人的歡呼聲中與導演吳念真高歌一曲「快樂的出帆」。

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陳其邁引用吳念真的「心之所在就是故鄉」，強調高雄是共同的故鄉，臺灣更是共同的家園，「再會吧北投」這部作品紀錄了許多的故事，不僅有趣也令人感動，因為這些都是屬於我們故鄉的故事。此劇已是第三次巡演，每次都有不同亮點，鼓勵民眾踴躍購票入場觀賞。陳其邁也透露，自己自從2018「開金口」後留下了陰影，這次前來支持劇團活動，勤練歌曲，唱功進步許多，讓吳念真給出85高分。

▲高雄市長陳其邁擔任神秘嘉賓，與導演吳念真高歌一曲「快樂的出帆」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.04）
▲高雄市長陳其邁擔任神秘嘉賓，與導演吳念真高歌一曲「快樂的出帆」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.04）
《再會吧 北投》是吳念真導演第一部音樂劇作品，曾經蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇類票房冠軍，可謂台灣本土音樂劇的傳奇。故事背景設定在民國60年代，台灣北投溫泉酒家林立，歡場文化興盛，溫泉、粉味、酒家菜、那卡西，串接出北台灣撩人風情。

劇中經營「別有天旅社」的老闆娘愛嬌（王彩樺飾），因為救命恩人有難，不得不讓心愛養女純純（林雨宣飾）下海接客，本以為情況將一路急轉直下，沒想到旅社眾人的命運卻有了出乎意料的發展。北投歡場文化的悲喜興衰，劇中男女面對命運無奈的堅韌不屈，透過一段又一段的熟悉旋律娓娓道來，引領觀眾又哭又笑。

《再會吧 北投》將於2022下半年展開第三度巡演。吳念真透露「2.0 Revival」的特別之處，像是有許多演員擔任同一個角色，例如陳明章、謝銘祐等，而整個音樂經過改編，樂團編組也都擴大，可以說是從劇本、樂隊與舞者編制、音樂曲目設計，以及場景效果的呈現，都做了全面升級，演員陣容更加入新面孔，為這部經典作品注入新意與傳承精神，持續帶給觀眾歡笑與感動。

《再會吧 北投》巡演首站將於10月14日至16日在衛武營登場，購票詳情請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統，或洽綠光劇團及綠光劇團網站查詢。

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