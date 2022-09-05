台積電撐盤！台股早盤漲80點 生技醫療、電動車表現亮眼
美股上週五（2日）四大指數皆走跌，跌幅皆超過1%，但今日台北股市開低後小漲，早盤一度漲80點，來到14753點。權值股台積電為撐盤要角，早盤漲3元，來到488元。其他像是聯發科、鴻海也相對強勢。而今日盤面焦點為網通族群、光通訊、電動車概念股與生技醫療，其中生技股醣聯與濟生飆漲停。
美股道瓊指數上周五2日下跌337.98點，或1.07%，收31318.44點；那斯達克指數下跌154.26點，或1.31%，收11630.86點；標普500指數下跌42.59點，或1.07%，收3924.26點；費城半導體指數下跌26.7點，或1.02%，收2599.3點。
台北股市今日開盤跌2.86點，加權股價指數以14670.18點開出，早盤一度漲80點，來到14753點。權值股台積電早盤漲3元，來到488元。同樣是晶圓代工，但聯電早盤弱勢跌約2%，來到39.8元，世界先進與力積電則跌0.8%左右。其他重要電子股如聯發科早盤漲約1%，來到626元。鴻海也相對強勢漲1%上下，來到108元。另外，華碩、和碩漲1到2%。
今日盤面焦點為網通族群，像是正文、仲琦、神準、明泰與啓碁皆漲2%以上。光通訊概念股也紅通通，如波若威、前鼎、光聖、光環與聯亞漲2到6%之間。至於電動車概念股同樣強勢，光寶科、明安、台達電都漲1到2%。生技醫療持續走強，醣聯、濟生飆漲停，明碁醫、鈺緯、長聖、北極星藥業、景岳、懷特、喬山漲5到8%。