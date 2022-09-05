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經濟部：國際油價推升上半年化材及肥料業產值成長約1成

▲經濟部統計處今（5）日公布，今（2022）年1至6月化學材料及肥料業產值年增近1成，但產量年減6.8%，主要是國際油價推升所致。（示意圖／NOWnews資料照）
▲經濟部統計處今（5）日公布，今（2022）年1至6月化學材料及肥料業產值年增近1成，但產量年減6.8%，主要是國際油價推升所致。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-05 10:23:57

經濟部統計處今（5）日公布，今（2022）年1至6月化學材料及肥料業產值年增近1成，但產量年減6.8%，主要是國際油價推升所致，其中，若依細部產業別觀察，僅「肥料及氮化合物業」因供給緊絀，產值、產量均較上年同期成長。經濟部也提到，因近年受美中貿易紛爭干擾，加上中國經濟成長趨緩等影響下，台灣化學材料及肥料業出口至中國及香港的占比逐年下滑，而人造纖維絲、棉則因供應鏈移轉，使得台灣出口至越南比重上升。

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化學材料及肥料業上游主要為原油，其衍生產品應用廣泛，因此深受國際油價及全球景氣波動影響。

經濟部表示，2019至2020年受美中貿易紛爭干擾及COVID19疫情衝擊，市場需求疲弱，加上國際油價重挫，使得產值連續2年下滑。

2021年時，隨著全球經濟逐漸復甦，國際油價迅速翻升，加上美國冰風暴及中國能耗雙控等因素抑制供給，推升石化原料價量齊揚，化學材料及肥料業產值達2兆528億元，年增53.3%，是有統計資料以來最大增幅，剔除物價因素後生產量指數也成長10.0%。

2022年1至6月國際油價雖然續居高檔，但因中國封控措施干擾物流，加上終端市場需求疲軟，廠商購料保守觀望，且部分石化原料因油價上漲壓抑加工利差而減產，因此雖然產值年增9.9%，但生產量指數轉呈年減6.8%。

經濟部就細業別觀察，今年1至6月除了合成橡膠原料業外，各細業像是化學原材料業、塑膠原料業、人造纖維業、肥料及氮化合物業等產值在價格支撐下，均呈成長。

不過在產量方面，只有肥料及氮化合物業較上年同期增加，其餘如化學原材料業、塑膠原料業、人造纖維業、合成橡膠原料業等均呈下滑。

經濟部補充說明，上述主要產品中，僅「肥料及氮化合物業」因供給緊絀，產值、產量均較上年同期成長。肥料及氮化合物業今年產值達108億元，創歷年同期新高，年增 46.6%，主要是由於因歐洲化學肥料廠自2021年起受主要原料天然氣成本飆升影響產能，催升肥料價格逐步走高，加上時序進入北半球春耕時節，市場需求強勁，挹注生產量指數年增7.0%，是各細業中產量唯一較上年同期成長。主要產品中，又以其他複合肥料及氮化合物產值年增37.5%、產量年增 7.6%為最多。

經濟部指出，中國及香港一向是台灣化學材料及肥料業主要出口市場，然而，近年受美中貿易紛爭干擾，以及中國經濟成長趨緩等因素影響下，占比大致呈逐年下滑，其中人造纖維絲、棉因供應鏈移轉，出口至越南比重逐年增加。

經濟部最後提到，雖然全球經濟成長動能因通膨壓力而走緩，不過，政府積極推動國內業者開發高附加價值及異質性產品，同時朝向綠色可分解及回收再利用的材料發展，另外，也協助業者拓展多元市場，並積極參與新南向等國家產業合作，可望增強台灣化學材料及肥料業的國際競爭力。

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