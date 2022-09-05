林襄17歲影片被挖！精緻五官變美　網驚：二度發育

人們說：「女大十八變」，今（5）日適逢25歲生日的樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄，近年出落得更加漂亮，甜美外表和曼妙身材，讓她拍攝寫真書、桌曆大受歡迎，更宣布進軍日本發售寫真，不過，有網友釋出一段她17歲時的拜年影片，與現今模樣相差頗大，質疑她「二度發育」，在網路引起熱議。
林襄擁有逾130萬IG粉絲追蹤，人紅是非多，網友在批踢踢論壇發文，挖出她以藝名「瑞希」出道時的影片，與現在模樣相比，鼻頭較為圓潤，皮膚較為黝黑，五官不如現今精緻，鄉民酸說：「這是以前的林襄？原來二次發育是真的」，又扒出林襄曾說「希望胸部小一點」的言論，酸她很「假掰」。
不過，貼文發出後意見兩極，有網友就幫林襄說話，認為矯正牙齒後，外表會差蠻多的，會有宛如兩個人的現象，況且就算整形，也是超級成功案例，「我發現女生罵她真的罵超兇的，尤其是Dcard，幾乎都女生在罵她」、「根本不能確定人家是不是整形，就算有又怎樣，全球藝人一堆整」。
而林襄先前接受《NOWnews今日新聞》訪問，坦言整牙、美白牙齒真的差很大，氣質會跟著改變，看到網路上的討論，她不認為是黑歷史，淡然接受過去的自己及酸民的評論，平常沒有工作時經常素顏，舒服自在最重要。不過身為啦啦隊成員，會刻意保持身材，不只是瘦，還要有肌肉勻稱的外表，才會看起來健康有活力。