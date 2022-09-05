青創拚第一　高市青年局青貸審查緊緊緊　貸款破百億

為幫助青年們的創業路，走得更順、更長遠。高市府青年局局長張以理今（5）日表示，該局配合中央青創貸款所推出的「利息加碼補貼方案」已締造「核貸金額率先破百億」，已締造核貸金額率先破百億，件數為全國第一，此方案雖已月底終止，但為繼續照顧創業青年，青年局持續推出搭配3年利息補貼「市府青年創業貸款」，並加速審查作業流程，提高申辦及審查效率。
青年局局長張以理表示，許多未能趕在今年3月「利息補貼政策」結束前申請中央青創貸款的青創業者，紛紛詢問同樣搭配利息補貼的「高市府青創貸款」應如何申辦，故轉向該局申請，申辦量更因此達到開辦以來單次審查29案新高，為去年同期3倍之多，原訂2個月定期召開一次貸款審查會，更因需求熱烈，加開審查會以收迅速之效，希望藉由縮短審查時程，讓有資金需求的業者，能夠盡早獲貸周轉資金。
張以理也強調，該局持續做青創業者最堅強、最堅定的靠山，同時與各局處攜手，跨領域從商、從藝、從農、從漁扶植青年創業，令資源有效媒合，幫助高市青年們的創業路，走得更順、更長遠。呼籲有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與[email protected]，隨時取得最新資訊。
青年局指出，在青創貸款扶持下，成功帶動各領域地方創新產業，如「墟聲創營工作室」在文化傳承、環境保護及永續發展等議題上皆有涉獵，也與政府機關合作拍攝動態影像及平面刊物，是將青創資源充分利用於文創事業的案例。
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