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明基健康生活打造智慧藥局二代店　拓展藥局市場規模

▲明基三豐旗下明基健康生活打造智慧藥局二代店，開發聽力店中店服務。圖左為明基健康生活總經理沈勝龍，圖右為正光連鎖藥局總經理嚴健維。（圖／明基健康生活提供）
▲明基三豐旗下明基健康生活打造智慧藥局二代店，開發聽力店中店服務。圖左為明基健康生活總經理沈勝龍，圖右為正光連鎖藥局總經理嚴健維。（圖／明基健康生活提供）

記者許家禎／台北報導

2022-09-05 10:53:13

明基三豐旗下明基健康生活，建構智慧藥局健康生活平台，與今年初加入明基佳世達醫療艦隊的「正光連鎖藥局」攜手，快速展現結盟綜效，翻轉傳統藥局經營型態，於烏日打造OMO智慧藥局二代店，以虛、實融合服務守護銀髮族的健康照護，提供虛實整合的聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。集團也計畫在未來5年內，與全台社區藥局合作，以創新科技與在地用心守護民眾的社區健康。

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明基健康生活總經理沈勝龍表示，台灣邁入高齡化社會，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護的需求持續攀升，政府積極打造「智慧健康照護」生態，藥局將成為高齡化社會中提供健康照護服務的據點。正光連鎖藥局擁有43年的豐富服務經驗，最熟知地域性照護需求，整合雙方資源優勢，結合科技、人文與醫療專業打造更具未來性的智慧藥局，一同建構社區型智慧健康照護生活圈。集團也計畫在未來5年內，與全台社區藥局合作，以創新科技與在地用心守護全台灣民眾的社區健康。

正光藥局總經理嚴健維則表示，與明基健康生活結盟，能藉助明基佳世達醫療艦隊科技背景與集團資源，烏日店是雙方攜手合作的第一間新型態二代店，串聯集團內的虹韻助聽器共同開發聽力店中店服務，發展出社區藥局型態的銀髮照護模式，提供創新及完整的虛實整合照護服務，包括聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。

明基健康生活指出，正光OMO智慧藥局二代店，創新服務包括1.聽力店中店：微型化助聽器專賣店，專業聽力師駐點提供免費檢測，也可視訊諮詢聽力問題，並協助輔（助）聽器選購及售後保養服務。聽力顧問、能即時提供線上（Online）視訊諮詢，並結合線下（Offline）特約聽力師到店服務等。

2.VR視訊、電商：免出門，提供行動或出門不便者或後疫情生活型態的最佳選擇，透過線上虛擬藥局，無論是藥師或聽力顧問皆可透過視訊諮詢，健康服務隨時、隨地、隨手可得，並減少接觸及感染風險。3.跨店取貨服務：凡在任一家正光連鎖藥局購買商品，可享寄庫、跨店取貨、轉贈親友等便利服務。4.專業三師：強化社區健康專業諮詢、消費者體驗服務，設有「專業三師」駐店及視訊服務，包含資深藥師、營養師、聽力師，分別為顧客的處方用藥、生活保健、聽力照護等提供健康諮詢。




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