Showgirl重機跨坐「邪惡視角」瘋傳！網驚：人比車還要兇
2022年國際重型機車展，不僅吸引車友們共襄盛舉，同時也是許多Showgirl展現自我的最大舞台，日前才發生一名Showgirl不小心弄倒BMW重機掀起熱議。怎料，近日又有一名Showgirl迅速爆紅，一張跨坐重機上的邪惡視角，卻讓大家為之瘋狂，直呼「辣到不敢直視」。
原來該名長相甜美、身材凹凸有致的Showgirl女孩名叫「星岑」，在全台各大展覽中幾乎都可以見到她的身影，日前她就在臉書分享攝影大哥幫她拍的性感照，只見她跨坐在重機上，露出性感誘人的雙腿，對著鏡頭放電，身材曲線一覽無遺。
由於視角實在太過火辣，就連本人看到照片後都忍不住感到害羞「這視角...」網友則紛紛朝聖狂讚「哇！這視角拍的真是棒阿」、「羨慕懂拍，技術真好」、「一個星岑加辣謝謝」、「妳真的一直進化耶」、「上帝視角最棒」、「有好一陣子沒出現賽車裝的星岑了！真美」、「辣到不敢直視」、「致命誘惑」。
事實上，這位正妹星岑不只是一名展場Showgirl，目前更是味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」的女孩之一，熱愛運動健身的她，生活相當豐富，工作也幾乎滿檔，日前還為了球隊的拍攝工作，特地起了個大早，結果卻在休息空檔睡著被拍下來，個性十分可愛。（編輯：詹鎰睿）