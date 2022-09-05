讓金城武、吳奇隆撕破臉！「她」離開演藝圈　16年後嫁他

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後來，楊采妮出演電影《東邪西毒》打開知名度，之後演出《梁祝》時，認識了吳奇隆，而兩人也傳出交往緋聞，就連導演王家衛當時受訪也曾提到「他們收工了也總是黏在一起」，後續兩人又接續合作演出電影《花月佳期》，只不過雙方都未承認過這段緋聞。
而據港媒爆料，楊采妮與金城武的緋聞從1994年開始，他們倆一起合作演出4部電影，也傳出他們曾一起到日本玩，不過這一段「三角戀」也於1997年左右結束，同年，金城武和楊采妮合作電影《神偷諜影》，和吳奇隆則合作演出《火燒島之橫行霸道》，之後便遠赴日本。
對此，有媒體猜測金城武此舉或許是為情療傷，另外，吳奇隆也因為公司阻擋和服兵役關係，和楊采妮也再無往來，自此以後，金城武和吳奇隆兩人就也沒再合作過了。而楊采妮則是突然宣布有圈外男友，拋出退出演藝圈的震撼彈。
而針對這兩段傳得熱烈的緋聞，楊采妮從來沒有做出明確的回應，她唯一承認過的感情，就只有和新加坡律師邱韶智的這一段。為了邱韶智，楊采妮1997年引退，與他一起創業，但無奈最後經商失敗，她也在2013年宣布復出，這段期間他們倆分分合合了16年之久，不過仍在2013年於新加坡完婚，2017年生下一對可愛的雙胞胎兒子。（編輯：郭佩蓉）