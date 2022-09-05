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超商首創！全家買咖啡「可加奶蓋」　借循環杯買咖啡半價

▲看好奶蓋熱潮，全家與手搖飲品牌「再睡5分鐘」跨界合作，推出現煮咖啡、私品茶搭配「棉被奶蓋」新喝法。（圖／業者提供）
▲看好奶蓋熱潮，全家與手搖飲品牌「再睡5分鐘」跨界合作，推出現煮咖啡、私品茶搭配「棉被奶蓋」新喝法。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-05 11:32:192022-09-05 11:43:31

台灣手搖飲市場競爭激烈，由YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」卻接連展店，許多網友激推店內「奶蓋飲料」是致勝關鍵。屢次和「再睡5分鐘」聯名都創造話題的全家超商，今（5）日破天荒宣布，連超商裡的現煮咖啡、茶飲都能加上濃郁的「棉被奶蓋」，享受甜鹹多層次口感喝法。此外，為鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，全家在雙北100間門市導入「Let's Café 永續杯循環站」，只要租借循環杯就送大杯單品美式咖啡半價優惠券。

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全家今年4月用「再睡5分鐘」招牌飲品開發4款霜淇淋口味，短短兩個月內就賣出逾200萬支，幾乎人手一支「午茉綠霜淇淋」。看好近年手搖飲店掀起奶蓋旋風，鹹甜的奶蓋滋味讓人欲罷不能，全家9月7日起再度跨界合作，推出超商首見的奶蓋系列飲品，包括Let’s Café經典美式、拿鐵、仙女紅茶、蜜香玫瑰紅茶都可以加上濃郁的「棉被奶蓋」，創造另類多層次口感喝法。

▲全家與「再睡5分鐘」推出多款新品，包括現調飲品、包裝茶及甜點。（圖／業者提供）
▲全家與「再睡5分鐘」推出多款新品，包括現調飲品、包裝茶及甜點。（圖／業者提供）
全家後（7）日起開賣大冰棉被美式（65元）、大冰棉被拿鐵（75元）、特大冰棉被仙女紅茶（75元）、特大冰棉被蜜香玫瑰紅茶（75元），並有兩種限定杯款一同亮相，預計再次搶攻IG版面。9月20日前使用全盈+PAY買「再睡5分鐘」聯名現調飲品享7.9折，像是大冰棉被拿鐵原價75元，7.9折後是60元，只比一般大冰拿55元多花5元，就能爽喝「再睡5分鐘」招牌奶蓋。

▲全家推出多款棉被奶蓋系列飲品，並同步亮相兩款限定杯款。（圖／業者提供）
▲全家推出多款棉被奶蓋系列飲品，並同步亮相兩款限定杯款。（圖／業者提供）
不只有喝的奶蓋飲品，全家同步推出多款「再睡5分鐘」聯名甜點，首推棉被午茉綠脆皮泡芙（48元），使用店內同款午茉綠茶葉製成茉莉綠卡士達鮮奶油，搭配鹹奶蓋，外層再淋上茉莉花糖霜；隱藏版甜點則是亞尼克生乳捲推出「棉被午茉綠」口味，將棉被午茉莉茶融入濃郁的北海道奶霜，9月7日上午10點起可用全家FamiPort預購，單入685元、12入4188元。

▲棉被午茉綠脆皮泡芙48元，買指定Let's Café中杯以上咖啡享泡芙半價。（圖／全家提供）
▲棉被午茉綠脆皮泡芙48元，買指定Let's Café中杯以上咖啡享泡芙半價。（圖／全家提供）
▲蜂蜜午茉綠歐蕾38元，第二件6折。（圖／全家提供）
▲蜂蜜午茉綠歐蕾38元，第二件6折。（圖／全家提供）
每天一杯咖啡、手搖飲已成為民眾日常，根據全家超商統計，自今年6月底執行折扣5元的自備杯優惠以來，店內使用環保杯比例由原先6%提升至12%。為了鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯，目前於雙北100間店鋪導入「Let's Café 永續杯循環站」，提供民眾免費借用循環杯服務，9月7日至11日1日期間加碼，租借循環杯就送大杯單品美式咖啡半價優惠券。
 
 7-ELEVEN觀察近年消費者日益重視咖啡豆產地、純粹風味，帶動CITY CAFE美式銷售佔比逐年成長，今年佔比已突破4成，因此將美式咖啡豆全新升級，新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘。為慶祝美式咖啡升級，9月13日前OPEN POINT行動隨時取推出「探索新美式」活動，大杯美式咖啡、大杯濃萃美式同品項買10送8，相當於5.6折，平均大杯美式25元。

▲7-11美式咖啡豆升級，推出大杯美式、大杯濃萃美式「買10送8」，折扣幅度相當接近半價。（圖／業者提供）
▲7-11美式咖啡豆升級，推出大杯美式、大杯濃萃美式「買10送8」，折扣幅度相當接近半價。（圖／業者提供）

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