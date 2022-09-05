祖雄23歲女友「每天都想要」 突開嗆安妮：這阿姨沒禮貌
35歲的藝人祖雄和23歲烏克蘭美女網紅「林佳娜」公開戀情後，越愛越大方，而從砲友變成情侶的2人，也不吝於曬出私生活影片曬恩愛。近日佳娜在YouTube上回答網友們的辛辣問題，而被問到祖雄的俄羅斯前女友「安妮」時，佳娜竟直接冒著得罪風險開嗆：「這個阿姨完全沒禮貌。」對此，《NOWnews今日新聞》也詢問安妮經紀公司，至截稿前尚未獲得回應。
佳娜和祖雄當然逃不了床事問題，不過佳娜態度相當大方，表示在熱戀時，每天都會「想要」，2人甚至一天可以發生多達2到3次的性關係，不過到了後來，雙方各自都比較繁忙，每週頻率就會降到1到2次，一週大約是4次，最後還不忘提醒大家只要發生性關係就要戴套，祖雄就語重心長地說：「戴套是麻煩一下子，不戴套是麻煩一輩子。」
值得注意的是，當回答到會不會在意祖雄7、8年前的前任「安妮」時，佳娜劈頭就說：「我一聽到就爆炸，很多意見。」坦言並不會在意那段過去式，不過透露在工作上遇到對方時，卻被無理對待，「不只罵我還罵我的國家，後來還來跟我吵架，真的母湯。」最後佳娜也無奈地說本來想要尊重安妮，畢竟對方也是前輩，但還是對她的行為，忍無可忍，直接開砲：「都可以當我阿姨了，但這個阿姨完全沒禮貌，35歲還學不會怎麼跟別人溝通，不好意思我也沒辦法。」