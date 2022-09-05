啦啦隊女神慘遭背叛！閨蜜「偷吃男友」還嗆：他在我床上
中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」副隊長筠熹，長相甜美可愛、身材火辣，被封為「隱乳女神」，擁有許多死忠粉絲。而她最近爆料自己曾遭某一任男友背叛，不僅劈腿偷吃，對象甚至是自己的好閨蜜，也讓她當下難以接受，相當崩潰。
筠熹在節目《女人我最大》分享自己被某任男友背叛的交往經歷。她表示，自己因為家裡管很嚴，每天都有門禁，因此和摩羯座前男友交往時，相處的時間不長，有時甚至只有1、2個小時。而她如果和男友發生任何事，有什麼煩惱，第一時間就找閨蜜訴苦，「無話不談，什麼大小事都講」。
筠熹接著說，因為男友也認識閨蜜，因此他們時常透過閨蜜來溝通事情，吵架也是透過閨蜜來談，豈料男友和閨蜜這樣聊著聊著，竟然就聊到床上去了，「我從來沒有想過，我男朋友劈腿對象是我的閨蜜，一整個晴天霹靂」。
筠熹進一步提到，她當時其實沒有靠什麼第六感，因為她根本不知道男友早就劈腿，是直到某天閨蜜打來說「昨天妳男友在我床上OOXX」，她才驚覺原來自己被背叛，「蛤？有這種事情，她親口告訴我我才知道」，讓現場來賓忍不住直呼「神經超大條的」。
不過，筠熹也說，她當時也算有點小開心，「因為小三會主動打電話給你的時候，代表說這個男生其實離不開你了」，她坦言自己對前任真的很好，像是睡前都會幫他按摩，按到他睡著為止，家裡大小事也都是她在處理，豈料結果卻超慘，但她被背叛以後就覺得算了，「反正他離不開我，所以那時候我就狠狠把他甩掉」。（編輯：郭佩蓉）