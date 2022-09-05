競選主打歌滅火器「繼續向前行」 蔡其昌笑：助理們很愛
民進黨台中市長參選人蔡其昌今發佈競選歌曲，是滅火器樂團2016年發表的「繼續向前行」。主唱楊大正透露，自己在人生低潮創作這首歌，不管遇到多少困難挫折，仍要大步向前走。蔡其昌則坦承，競選歌曲是助理們挑的，「年輕人們喜歡這首歌，朗朗上口」，歌詞中提到「有勇氣來選擇、有志氣來承擔，做勇敢的人」，不僅是自己的心情，也是許多台中人的寫照。
蔡其昌說，年輕的助理介紹這首歌給他聽，自己立刻愛上歌詞的意境與內容，想獻給台中百工百業的人。他指出，自己開記者會的同時，很多人正在擔心自己的生活，每個人在在生命中必須面對很多困難，需要有選擇的勇氣、承擔的志氣，再怎麼悲觀的局勢，都要用樂觀態度去面對、去克服。
滅火器主唱楊大正說，自己在2015年創作這首歌、隔年發表，當時正是自己人生的最低潮，但就如歌詞所寫，儘管面對驚惶與孤單，「前路崎崎嶇嶇，這是你的人生」，必須展開雙腳大步前行。當蔡其昌競選總部表示想做為競選歌曲，他很開心，由競選總部重新剪輯MV成蔡其昌意象。
蔡其昌表示，台中是很有創意的城市，但相較台灣南北有高流與北流，台中並沒提供好的創作空間給獨立音樂創作者，未來他希望在交通方便的烏日高鐵特定區興建音樂基地，有大大小小的表演廳與創作空間；附近的烏溪河畔，從原本髒亂的浮覆地變成展演場地，假日舉辦大小音樂祭，讓台中成為台灣獨立音樂的中心。