林襄「被說假的」反擊了！當場脫衣驗貨 真實反應全曝光
25歲「樂天女孩」林襄長相甜美，且擁有32E、23、33的傲人身材，還在1年內推出兩本個人寫真集，擄獲眾多粉絲的心。不過人紅是非多，近日在PTT有鄉民挖出疑似是林襄學生時期的舊照，胸部也不像現在豐滿，立刻引起討論。不過，林襄其實早就知道自己一直被網友質疑「是假的」，也曾讓琳妲親自驗貨。
林襄日前曾上琳妲的YouTube頻道《琳妲是0蛋》，並且只穿比基尼入鏡，表示自己從小學六年級就開始發育，那時候就很喜歡跑步，還加入田徑隊，並透露自己的三圍32E、23、33，也讓琳妲自嘆不如。
也因為琳妲也聽聞外界謠傳「林襄是假的」，因此琳妲便當場「親自驗證」，結果一摸覺得又軟又彈，也忍不住直呼「天阿很軟耶，到底誰說妳是假的」，林襄也回應「就是網友們」。
林襄還說，網路上還有自稱是「專業醫美人員」的網友說她「絕對是假的」，讓她曾經想過是否要去拍X光片以證清白。而被問到「是否有讓妳很難過或沮喪的事」，林襄也回「就是被說都是靠身材，不用努力，否定我的努力，我真的還蠻努力在做這件事情上面，很用心想要做到做好，所以只能一直證明，想辦法進修自己，想辦法證明自己，讓自己變得更好，讓網友發現我真的有在進步」。（編輯：郭佩蓉）