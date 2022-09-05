COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林襄「被說假的」反擊了！當場脫衣驗貨　真實反應全曝光

▲林襄被網友說「胸部是假的」，而她其實早就上節目讓琳妲驗貨，並透露自己從小六就開始發育。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄被網友說「胸部是假的」，而她其實早就上節目讓琳妲驗貨，並透露自己從小六就開始發育。（圖／翻攝自林襄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-05 13:03:46

25歲「樂天女孩」林襄長相甜美，且擁有32E、23、33的傲人身材，還在1年內推出兩本個人寫真集，擄獲眾多粉絲的心。不過人紅是非多，近日在PTT有鄉民挖出疑似是林襄學生時期的舊照，胸部也不像現在豐滿，立刻引起討論。不過，林襄其實早就知道自己一直被網友質疑「是假的」，也曾讓琳妲親自驗貨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄17歲的模樣與現在相差甚大。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄17歲的模樣與現在相差甚大。（圖／翻攝林襄IG）
林襄日前曾上琳妲的YouTube頻道《琳妲是0蛋》，並且只穿比基尼入鏡，表示自己從小學六年級就開始發育，那時候就很喜歡跑步，還加入田徑隊，並透露自己的三圍32E、23、33，也讓琳妲自嘆不如。

▲林襄透露三圍32E、23、33，讓琳妲自嘆不如。（圖／翻攝自YouTube頻道《琳妲是0蛋》）
▲林襄透露三圍32E、23、33，讓琳妲自嘆不如。（圖／翻攝自YouTube頻道《琳妲是0蛋》）
也因為琳妲也聽聞外界謠傳「林襄是假的」，因此琳妲便當場「親自驗證」，結果一摸覺得又軟又彈，也忍不住直呼「天阿很軟耶，到底誰說妳是假的」，林襄也回應「就是網友們」。

▲對於網友說林襄胸部是假的，琳妲也「親自驗貨」。（圖／翻攝自YouTube頻道《琳妲是0蛋》）
▲對於網友說林襄胸部是假的，琳妲也「親自驗貨」。（圖／翻攝自YouTube頻道《琳妲是0蛋》）
林襄還說，網路上還有自稱是「專業醫美人員」的網友說她「絕對是假的」，讓她曾經想過是否要去拍X光片以證清白。而被問到「是否有讓妳很難過或沮喪的事」，林襄也回「就是被說都是靠身材，不用努力，否定我的努力，我真的還蠻努力在做這件事情上面，很用心想要做到做好，所以只能一直證明，想辦法進修自己，想辦法證明自己，讓自己變得更好，讓網友發現我真的有在進步」。（編輯：郭佩蓉）

▲林襄外型甜美。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄外型甜美。（圖／翻攝林襄IG）

林襄紅遍日本「女生也超愛」！日男點臉蛋3關鍵　她全中

讓金城武、吳奇隆撕破臉！「她」離開演藝圈　16年後嫁他

閃亮亮「私密片外流」遭嗆嫁不掉！8字反擊　曝感情現況

長瀨昆妮「吐舌頭」舔冰淇淋！網見影片凍未條：好厲害

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀