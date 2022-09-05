貼近東南亞文化　圖書館辦「越南生活美學營」

高雄巿立圖書館梓官分館近日舉辦「越南生活美學營」東南亞文化活動，特別邀請新住民講師阮氏貞老師，介紹越南節慶與宗教文化，並展示精緻美麗的越南立體捲紙藝術作品．同時帶領學員手作朱槿花，朱槿是東南亞國家馬來西亞國花，是傳說中的「太陽樹」，朱槿花代表光明和吉祥，配合中秋佳節到來，讓樂齡長輩們體驗越南捲紙的魅力。
該活動吸引樂齡長輩學員參加，為了帶給在地民眾認識東南亞文化與跨文化交流，阮氏貞老師精心規劃介紹從越南人的姓氏、陽曆和陰曆及每年重要節慶活動，再到宗教信仰的比較，讓在地民眾了解台灣與越南在傳統節慶文化和宗教信仰的相同處與地方特有的民族特色。
配合中秋佳節的到來，長期推廣越南立體捲紙藝術的阮氏貞老師，也應景的安排學員手作充滿傳統越南風情的朱槿皺紋紙捲花；老師雙手俐落地示範粘、捲、折、彎、捻的動作，將原本一張張皺紋紙捲出了色彩鮮艷、栩栩如生的藝術手作花朵，讓學員聚精會神看得驚喜且產生濃濃體驗樂趣。
高市圖梓官分館將持續舉辦東南亞文化閱讀推廣活動，讓社區民眾加深對東南亞國家及其文化的興趣和認知，並藉由老師的教學與介紹，更加認識瞭解越南的風俗民情，接納異國文化，擴增視野，同時打造社區圖書館之文化中心角色，吸引民眾入館利用圖書館資源服務。