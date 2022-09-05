台股震盪收黑！終場小跌11點　多檔生技飆漲停

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台北股市今日早盤逆勢上揚，一度站上14700點之上，隨後指數於平盤附近上下震盪，終場跌11.94點，收在14661.10點，跌幅0.08%，成交金額新台幣1881.72億元。權王台積電撐盤，早盤漲3元，最高來到488元，終場漲1元至486點。
同樣是晶圓代工，聯電卻弱勢跌約1.73%，來到39.8元，世界先進跌約1%內，力積電甚至大跌8.94%。其他重要電子股如聯發科終場漲1.77%，來到631元，鴻海也相對強勢漲約1%內，來到108元。另外，華碩、和碩漲1到4%。
值得一提的是，IC設計族群僅龍頭聯發科一支獨秀，其餘相關個股疲弱，像是鈺太跌近9%，威鋒電子、昇佳電子、晶焱、力智跌約6至8%。同樣弱勢的還有矽智財，如世芯-KY、宏觀、智原、創意、M31皆跌約3至6%。
貨櫃三雄長榮減資，明天為最後交易日，終場漲約0.38%，收在80元，而陽明、萬海則收黑，分別下跌0.42%及2.31%。
蘋果概念股漲跌互見，微端大漲逾9%，和碩、友達、光寶科、華通漲約2至4％，不過，華晶科、海華、鈺創、創惟、優群卻跌逾5至9%。
受惠於行政院BTC大會今登場，生技醫療族群強漲，其中，明達醫、醣聯、熱映、濟生、北極星藥業-KY等多檔個股亮燈漲停。