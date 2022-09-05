林襄生日「17歲舊照又被瘋傳」！突PO大哭照：不用擔心我

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另外《全明星運動會》的IG粉專也特地發文慶祝林襄的生日，林襄也感動留言回應，「太貼心了OMG」心情看來並沒受到太大影響。
據了解，林襄的高中拜年影片，其實早在前幾年就瘋傳，當時林襄就飽受整形、動刀等批評，特別是PTT和Dcard上的相關文章更是繁多。近日則因為過多的媒體版面，使得她又再度被炎上，並針對林襄過去「不想靠胸部博版面」等言論做攻擊。
事實上，林襄曾接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，她其實並不介意網友們口中的黑歷史:「以前的我也是我，不會排斥，不能算黑歷史啦，最大差別是牙齒，整完牙矯正後精緻很多，做陶瓷貼片更升級，牙齒變白了，微笑曲線零死角。」
至於常被攻擊的胸圍方面，她也早在琳妲的YouTube頻道《琳妲是0蛋》公開強調，自己早在小學六年級就開始發育，而且她那時候還很喜歡跑步，還因此加入田徑隊，更透露自己目前的三圍32E、23、33，雖然曾因為這件事感到沮喪和難過，但她也坦言「就是被說都是靠身材，不用努力，否定我的努力，我真的還蠻努力在做這件事情上面，很用心想要做到做好，所以只能一直證明，想辦法進修自己，想辦法證明自己，讓自己變得更好，讓網友發現我真的有在進步」。(編輯：詹鎰睿）