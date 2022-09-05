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林襄生日「17歲舊照又被瘋傳」！突PO大哭照：不用擔心我

▲林襄今天迎來25歲生日，也透露自己對於酸民的言論早已適應，並希望大家不用擔心她。（圖／林襄IG）
▲林襄今天迎來25歲生日，也透露自己對於酸民的言論早已適應，並希望大家不用擔心她。（圖／林襄IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-05 16:00:00

樂天女孩的超人氣成員林襄，因外型太過亮眼，再加上演藝事業暴漲，網路話題不斷，卻也讓她深陷許多負面聲浪。日前就有網友再度搬出林襄17歲的拜年影片做攻擊。對此，林襄今（5）日則在IG上表示，她早已適應酸民言論，並希望大家不用擔心她。

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今天9/5正是林襄的25歲生日，同時她也收到許多來自粉絲們的祝福。其中，她就在IG限動上分享和女粉絲的對話，並附上一張大哭的表情符號，「謝謝有一群懂我的少女們很開心也很幸福」，並正面的表示「我現在已經可以把酸民的話適應很好了，不用擔心我」。

另外《全明星運動會》的IG粉專也特地發文慶祝林襄的生日，林襄也感動留言回應，「太貼心了OMG」心情看來並沒受到太大影響。

▲林襄PO出和女粉絲的對話，並藉此告訴大家，不用太擔心她。（圖／林襄IG）
▲林襄PO出和女粉絲的對話，並藉此告訴大家，不用太擔心她。（圖／林襄IG）
據了解，林襄的高中拜年影片，其實早在前幾年就瘋傳，當時林襄就飽受整形、動刀等批評，特別是PTT和Dcard上的相關文章更是繁多。近日則因為過多的媒體版面，使得她又再度被炎上，並針對林襄過去「不想靠胸部博版面」等言論做攻擊。

事實上，林襄曾接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，她其實並不介意網友們口中的黑歷史:「以前的我也是我，不會排斥，不能算黑歷史啦，最大差別是牙齒，整完牙矯正後精緻很多，做陶瓷貼片更升級，牙齒變白了，微笑曲線零死角。」

至於常被攻擊的胸圍方面，她也早在琳妲的YouTube頻道《琳妲是0蛋》公開強調，自己早在小學六年級就開始發育，而且她那時候還很喜歡跑步，還因此加入田徑隊，更透露自己目前的三圍32E、23、33，雖然曾因為這件事感到沮喪和難過，但她也坦言「就是被說都是靠身材，不用努力，否定我的努力，我真的還蠻努力在做這件事情上面，很用心想要做到做好，所以只能一直證明，想辦法進修自己，想辦法證明自己，讓自己變得更好，讓網友發現我真的有在進步」。(編輯：詹鎰睿）

▲林襄的傲人上圍是參加綜藝節目的利器。（圖／林襄FB）
▲林襄雖然因為身材成為流量密碼，卻也讓她飽受批評風波，但她強調自己早已適應言論，並要大家不用擔心她。（圖／林襄FB）

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