台中水湳轉運中心開工　預115年啟用

台中市工程經費高達 39 億元的水湳轉運中心今 (5) 日開工，市長盧秀燕主持典禮表示，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及 iBike 等公共運輸工具，並規劃與機場捷運 ( 橘線 ) 車站採共構設置，提供南來北往的旅客無縫轉乘接駁，作為城際旅運與市區接駁的轉運核心，預計 115 年完工啟用後，將成為中部轉運樞紐，更是水湳經貿園區指標性建築。

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盧秀燕表示，她上任後修正調整預留三個介面，以便未來銜接國道 1 號、捷運、人行通道；水湳轉運中心地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上 2 、 3 層為國道客運月台、地上 4 層則為商業空間及辦公空間，設計目標為建造複合式國道客運城，並提供 42 席國道客運、 12 席市區公車月台，以及 614 席汽車、 1,253 席機車、 604 席自行車停車空間，整合台中市主要聯外及區內公共運輸系統，民眾可快速轉乘到台中各區域，停車也更加便利。

盧秀燕說，水湳轉運中心建築榮獲「 2022 年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎」，坐落在未來台中市最智慧化的水湳園區內，基地周邊還有國際會展中心、綠美圖、中央公園、中台灣電影中心等公共設施。建築內部也有細緻設計，包含創全國之先，配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供貼心且舒適的休息環境，守護國道行車安全，並規劃智慧停車系統及預留大客車智慧充電設置，以提供低碳、智慧化的轉運機能。

交通局說，水湳轉運中心設計為地上 4 層、地下 3 層，且兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，位於水湳經貿園區最北端，透過地理位置搭配設計理念，如同一顆北極星芒指引回鄉的遊子，建築外觀造型新穎及具科技感，並與科湳愛琴橋相依，夜間搭配燈光點綴，互相輝映點亮夜空，開拓水湳經貿園區夜景新視界，另配合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景目標，設計台中市首例的全太陽能屋頂建築，也加強整體綠化及節能減碳。