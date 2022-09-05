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iPhone 14還沒發表4款價格曝光？「這天」開賣台灣列首波

▲網路上有爆料大神提早劇透iPhone 14全系列價格。(圖／翻攝網路)
▲網路上有爆料大神提早劇透iPhone 14全系列價格。(圖／翻攝網路)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-05 15:49:54

蘋果發表會將在台灣時間本周四(9/8)凌晨登場，預計會有iPhone 14系列亮相，但國外爆料大神卻已經搶先掌握iPhone 14的4款機型售價和開賣資訊，很有可能會在9/16，也就是發表會後的下一個周五開賣。國外網友爆料指出，iPhone 14正如外界傳聞會有4款機型，且皆會由128GB起跳，此外，傳聞Pro版本會有2TB的超大容量，但爆料內的資料並沒有此版本。

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根據爆料內容指出，iPhone 14 和大螢幕的iPhone 14 Max提供 128GB、256GB 和 512GB 三種容量，iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max還提供 1TB大容量版本。4款手機均在9/16開賣，台灣從近日各經銷商、電信商預熱動作頻頻，感覺首波開賣機會很高！以下為國外網友爆料資訊，提供給民眾搶先參考。

iPhone 14

  • 128GB售799元美金(約24576元台幣)
  • 256GB售899元美金(約27651元台幣)
  • 512GB售1099元美金(約33803元台幣)
iPhone 14 Max

  • 128GB售899元美金(約27651元台幣)
  • 256GB售999元美金(約30727元台幣)
  • 512GB售1199元美金(約36879元台幣)
iPhone 14 Pro

  • 128GB售1099元美金(約33803元台幣)
  • 256GB售1199元美金(約36879元台幣)
  • 512GB售1399元美金(約43031元台幣)
  • 1TB售1599元美金(約49182元台幣)
iPhone 14 Pro Max

  • 128GB售1199元美金(約1199元台幣)
  • 256GB售1299元美金(約39955元台幣)
  • 512GB售1499元美金(約46106元台幣)
  • 1TB售1699元美金(約52258元台幣)
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▲iPhone 14渲染圖，驚嘆號螢幕。(圖／翻攝AppleInsider Twitter )
▲iPhone 14 Pro系列據傳會剪掉瀏海，採用全新的驚嘆號挖洞式螢幕設計。(渲染圖，圖／翻攝AppleInsider Twitter )

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