中秋來台中　吃月餅品燒肉賞月一次滿足

中秋連假將至，過節最重要的儀式感，台中應有盡有。台中市政府觀旅局表示，台中不但有遠近馳名的糕餅名店、親朋聚會的燒肉餐廳，以及各具特色的賞月景點，推薦遊客趁著中秋連假來台中暢遊，可以逛街、吃月餅、品燒肉、賞月，多個行程一次滿足。





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觀旅局說，吃月餅是中秋佳節的傳統，而台中素有糕餅故鄉美稱，不管是太陽餅、芋頭酥、奶油酥或是雪花糕都享譽全台，豐原中正路、大甲媽祖廟、中區自由路更是糕餅商家高度集中的區域，許多老店都有獨家的製餅技藝和傳承故事，每到假日顧客更是大排長龍，近年也有業者發揮創意，開發出兼具口感與質感的創新特色品牌，遊客不妨慢慢挑選，體驗糕餅之都的獨特魅力。





觀旅局指出，除了吃月餅外，烤肉也是台灣人的中秋國民運動，但是動手備料往往十分累人，尤其近年環保意識抬頭，在燒肉店享用美食就成了絕佳選擇；台中公益路堪稱是燒肉特區，至少超過20家名店聚集，享用中秋大餐後，也可以步行到鄰近的草悟道一帶踏青逛街，包括市民廣場、草悟廣場Park2、勤美誠品綠園道、審計新村等，都相當適合全家共遊。





中秋最重要的重頭戲就是賞月，觀旅局已精選多處台中賞月推薦景點，包括台中港三井outlet高達60公尺的臨海摩天輪，麗寶樂園海拔總高度達384公尺的天空之夢摩天輪，除了可以在空中賞月同時俯瞰絕美動人的城市夜景及壯闊海景外，另外望高寮夜景公園、鰲峰山觀景平台、高美濕地、都會公園、秋紅谷生態公園、武陵農場等，也都是視野開闊且各具特色的賞月好去處。





觀旅局說，如果不喜歡外出曬太陽或出門人擠人，還有4K即時影像陪你遊台中，只要在Youtube搜尋「大玩台中」，24小時皆可欣賞高美濕地及從望高寮看台中的即時畫面，不管是日出、夕陽、夜景，還是來場線上賞月，讓台中美景陪你一起過中秋。



